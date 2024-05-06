SON DAKİKA İslahiye kazada ölenlerin isimleri açıklandı mı (GAZİANTEP)?

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları hastaneye gelerek endişeli bir şekilde beklemeye başladı. Kazada 4'ü öğrenci 9 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.İslahiye kazada ölenlerin isimleri açıklandı mı?

İSLAHİYE KAZADA ÖLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarpması sonucu ölü sayısı 9'a yükseldi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hassa karayolu Ağabeyi mevkiide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden 56 AAB 043 plakalı Mehmet G. yönetimindeki beton tankeri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesine yönünde seyir halinde olan Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Feci kaza sonrası 9 kişi hayatını kaybederken 1'si ağır 11 kişi de yaralandı. Feci kazada hayatını kaybedenlerin 4'ünün öğrenci olduğu öğrenildi.

Endişeli bekleyiş

Feci kazada hayatını kaybedenler kimlik tespiti için İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralananlar ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ü ise Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası hastaneye akın eden ölenler ile yaralananların yakınları ise hastane bahçesinde endişeli bir şekilde beklemeye başladı. Hastane bahçesindeki bazı vatandaşlar ise gözyaşı dökerek feryat etti.

İsimler henüz açıklanmadı.

BETON TANKERİ MİNİBÜS İLE ÇARPIŞTI

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hassa yolu mevkiinde meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden 56 AAB 043 plakalı Mehmet G. yönetimindeki beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa yönüne seyir halinde olan Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

Kazada ölü sayısı 9'a yükseldi. Yaralanan 11 kişiden 2'si taburcu olurken diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

ÖLENLERDEN 4'Ü ÖĞRENCİ

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada ölü sayısının 9'a yükseldiği ve ölenlerden 4'ünün öğrenci olduğu bildirildi. Yaralanan 11 kişiden 2'sinin taburcu olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

ÇİMENTO TANKERİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINACAK

Yaralıların ağır olduğunu ifade eden Vali Çeber, hayatını kaybedenlerin 7'sinin kadın 1'inin de erkek olduğunu ifade etti. Ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü kaydeden Çeber, ilk belirlemelere göre çimento tankeri sürücüsünün kusurlu olduğunu sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınacağını dile getirdi.