SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri...

26 Eylül Perşembe günü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde peş peşe depremler meydana geldi. Bu sarsıntılar, hem yerel halk hem de ülke genelindeki vatandaşlar tarafından endişeyle takip ediliyor. İlk belirlemelere göre, depremlerin büyüklükleri ve merkez üssü ile ilgili detaylı bilgiler gelmeye devam ediyor. SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe depremleri...

DEPREM Mİ OLDU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.