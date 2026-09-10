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22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu

22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu Haber Videosunu İzle
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
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Turgutluspor'un 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı A takım teknik direktörlüğüne getirmesi Türkiye'nin ardından yabancı basının da dikkatini çekti. İngiliz The Sun gazetesi, genç teknik direktörün göreve getirilmesini “Türk kulübü tarih yazdı” ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

  • 22 yaşındaki Zeynep Mestan, Turgutluspor'un A erkek futbol takımının başına getirildi.
  • İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Mestan'ın Turgutluspor'un başına geçmesini haber yaptı.
  • Mestan, Turgutluspor'un A erkek takımını çalıştıracak ilk kadın teknik direktör oldu.

Turgutluspor'un yeni sezon öncesinde aldığı Zeynep Mestan kararı, Türkiye sınırlarını aştı. 22 yaşındaki Mestan'ın kırmızı-siyahlı ekibin A erkek futbol takımının başına getirilmesi İngiliz basınında da haber oldu. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Zeynep Mestan'ın Turgutluspor'un başına geçmesine geniş yer ayırdı.

“TÜRK KULÜBÜ TARİH YAZDI”

The Sun, haberi “Türk kulübü, 22 yaşındaki eski kadın futbolcuyu yeni teknik direktörü yaparak tarih yazdı” ifadeleriyle duyurdu. İngiliz gazetesi, Mestan'ın Turgutluspor'un A erkek takımını çalıştıracak ilk kadın teknik direktör olduğunu vurgularken genç çalıştırıcının futbolculuk kariyerine de yer verdi.

FUTBOLCULUK KARİYERİNİ DE YAZDILAR

Haberde Zeynep Mestan'ın futbolculuk kariyerine 2019 yılında Karşıyaka BES Spor'da başladığı, İzmir ve Manisa bölgesindeki çeşitli kadın futbol takımlarında forma giydiği belirtildi. Mestan'ın son olarak 2025 yılında Bornova Genç Yıldızlar Spor'da oynadığı ve 22. yaş gününden yalnızca altı hafta sonra teknik direktörlük görevine getirildiği aktarıldı.

TURGUTLUSPOR'UN AÇIKLAMASINA YER VERDİLER

İngiliz gazetesi, Turgutluspor'un genç teknik direktör için yaptığı açıklamayı da haberine taşıdı. Kulübün yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda Mestan ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Turgutluspor'un tarihinde ilk kez Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele edeceğine de dikkat çekilen haberde, Mestan yönetimindeki yeni dönemin ekim ayında başlamasının beklendiği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Harbi güzel kız

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