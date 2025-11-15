Haberler

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?
Şehir genelinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, depremi daha güçlü hissettiklerini dile getirdi. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayılırken, AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, yaşanan sarsıntıya dair ilk resmi bilgileri kamuoyuna duyurdu. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 15 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Sabahın ilk saatlerinde hissedilen sarsıntı, Bursa'nın birçok noktasında paniğe neden oldu. Kentte yaşayanlar, özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar, depremi daha yoğun hissettiklerini belirtti. Sosyal medyada " Bursa'da deprem mi oldu?" paylaşımları kısa sürede gündeme taşınırken, vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarını beklemeye başladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler, gelişmiş sensörler sayesinde anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi, geniş gözlem ağı sayesinde yer titreşimlerini hızlıca sisteme düşürürken; AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" sayfaları vatandaşların güncel bilgilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Bu bilgiler aynı zamanda deprem araştırmaları için de önemli bir veri niteliği taşıyor.

SON DAKİKA: Bursa'da Deprem Oldu!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listelerinde her sarsıntıya dair büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik detaylar ayrıntılı şekilde yer alıyor. Bu veriler, halkın doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, yanlış söylentilerin önüne geçilmesini de sağlıyor. Kurum ayrıca yıl boyunca düzenlediği eğitimler ve tatbikatlarla toplumda deprem farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

SON DAKİKA: Bursa'da Deprem Oldu!

15 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

15 Kasım 2025 Cumartesi sabahı Bursa genelinde hissedilen sarsıntı, şehirde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşlar, sabah saatlerindeki hareketlilik sonrası sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu sıkça paylaşmaya başladı.

Sarsıntının ardından kısa süre içinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk resmi açıklamalarını yayımladı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Her iki kurum da vatandaşlara yalnızca doğrulanmış resmi kaynakları takip etmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin güncellediği "Son Depremler" listeleri, Türkiye'deki deprem hareketliliğini anlık olarak sunmaya devam ederken, araştırmacılar için de güvenilir bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

