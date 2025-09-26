SON DAKİKA: 26 Eylül Bolu'da deprem mi oldu? Bolu'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathane ve AFAD son depremler

Bolu'da bugün beklenmedik bir sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen açıklamalara göre, 3.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 5.9 kilometre olarak ölçüldü. Peki, Bolu'da deprem mi oldu, Bolu'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathane ve AFAD son deprem verileri haberimizde...

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün, 26 Eylül 2025 tarihinde, Bolu ilinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10:30'da gerçekleşen sarsıntı, yerin 5.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

BOLU'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bolu ilinde bugün meydana gelen deprem, 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı olarak kaydedildi. Bu büyüklükteki depremler, genellikle hafif sarsıntılar olarak kabul edilir ve büyük hasara yol açmaz. Ancak, derinliği 5.9 kilometre olan bu deprem, yüzeyde daha belirgin hissedilmesine neden olmuş olabilir.

BOLU'DA NEREDE DEPREM OLDU? KANDİLLİ RASATHANE VE AFAD SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelindeki son depremleri anlık olarak takip eden ve raporlayan kurumlardır. Bugün Bolu ilinde gerçekleşen 3.2 büyüklüğündeki deprem, bu kurumların veritabanlarında yerini almıştır. Her iki kurum da, depremin merkez üssünün Bolu ili olduğunu ve derinliğinin 5.9 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurmuştur.

DEPREMİN HİSSEDİLDİĞİ BÖLGELER

Kısa süreli paniğe yol açan bu deprem, Bolu il merkezi başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Bunun yanı sıra, İstanbul gibi büyük şehirlerde de sarsıntı hissedildiği bildirildi. Ancak, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edilmiştir.

DEPREMİN OLUŞUMU VE TEKNİK DETAYLAR

Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarının hareketi sonucu meydana gelir. Bolu ili, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle zaman zaman küçük ve orta büyüklükte depremler yaşayabilmektedir. Bugün gerçekleşen 3.2 büyüklüğündeki deprem, bu doğal süreçlerin bir parçası olarak değerlendirilebilir.