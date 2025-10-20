Son günlerde, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen önemli bir dijital erişim sorunu gündeme oturdu. Amazon Web Services (AWS) altyapısında yaşanan teknik aksaklıklar, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva gibi popüler platformlarda ciddi erişim problemlerine yol açtı. Kullanıcılar, uygulamalara giriş yapamama ve içerik yükleyememe gibi kesintilerle karşı karşıya kalırken, sorunun kaynağı olarak AWS'nin temel servislerinde meydana gelen hatalar gösteriliyor. Peki, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva çöktü mü? Amazon Web Servisleri çöktü mü, neden açılmıyor? Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva giriş sorunu nasıl çözülür? Detaylar haberimizde!

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Snapchat kullanıcıları, uygulamaya giriş sırasında yaşanan problemler nedeniyle yoğun şikayetler bildirdi. Ani bağlantı kopmaları ve mesajların iletilmemesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Down Detector verileri, Snapchat'te özellikle sabah saatlerinden itibaren artan hata raporları olduğunu ortaya koydu. Bu kesintiler, AWS altyapısındaki arızaların doğrudan etkisi olarak değerlendiriliyor.

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Çocuklar ve gençler arasında popülerliğiyle bilinen Roblox platformunda da erişim sorunları yaşandı. Oyun içi oturum açma problemleri ve sunucu bağlantı hataları, kullanıcı deneyimini olumsuz etkiledi. Roblox yetkililerinden resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, kesintilerin AWS servislerindeki bozulmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

FORTNİTE ÇÖKTÜ MÜ?

Fortnite oyuncuları, oyun içi gecikmeler ve anlık kopmalar sebebiyle büyük sıkıntı yaşadı. Oyuna erişim sorunu nedeniyle pek çok oyuncu maçlara katılamadı veya bağlantıdan atıldı. Fortnite gibi yüksek kullanıcı sayısına sahip platformlarda yaşanan bu tür aksaklıklar, AWS altyapısındaki arızaların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

DUOLINGO ÇÖKTÜ MÜ?

Dil öğrenme uygulaması Duolingo'da da benzer bir tablo söz konusu. Kullanıcılar, uygulama içi görevlerin yüklenmemesi ve hesaplarına girişte sorun yaşadı. Eğitim ve kişisel gelişim alanında sıkça tercih edilen bu platformdaki kesintiler, AWS'nin "artan hata oranları" nedeniyle ortaya çıktı.

CANVA ÇÖKTÜ MÜ?

Tasarım ve görsel içerik üretme alanında lider platformlardan biri olan Canva, erişim problemleriyle gündemde. Kullanıcılar, "Canva çöktü mü?" sorusunu sıkça aratırken, platformda anlık erişim sorunları yaşandığı teyit edildi. Teknik ekipler, AWS altyapısındaki hataların giderilmesi için yoğun şekilde çalışıyor.

SNAPCHAT, ROBLOX, FORTNİTE, DUOLİNGO, CANVA NEDEN GİRİLMİYOR?

Bu platformlara erişim sorunlarının temel sebebi, Amazon Web Services altyapısında yaşanan teknik aksaklıklardır. AWS'nin EC2, S3 ve RDS gibi kritik servislerinde görülen bağlantı problemleri, bulut tabanlı çalışan uygulamalarda zincirleme erişim sorunlarına yol açtı. Bu durum, milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkilerken, firmalar da sorunun çözümü için yoğun çaba sarf ediyor.

AMAZON WEB SERVİSLERİ NEDEN AÇILMIYOR?

Amazon Web Services altyapısında ortaya çıkan arızalar, büyük çaplı bir kesintinin sinyallerini verdi. Down Detector ve AWS Health Dashboard tarafından yayımlanan veriler, bu platformlarda artan hata oranları ve bağlantı kopmaları olduğunu ortaya koyuyor. AWS yetkilileri, sorunun kaynağını belirleyip çözmek adına teknik ekiplerin 7/24 çalıştığını açıkladı. Altyapıdaki sorunlar, sadece AWS hizmetlerini değil, bu altyapıyı kullanan tüm platformları etkiliyor.

AMAZON WEB SERVİSLERİ ÇÖKTÜ MÜ?

AWS'nin tamamıyla çöküp çökmediği konusunda net bir açıklama olmamakla birlikte, yaşanan kesintiler ciddi bağlantı problemlerine işaret ediyor. Bazı kritik servislerde yaşanan kısa süreli kopmalar, platformların stabil çalışmasını engelliyor. Bu da kullanıcıların "Amazon Web Servisleri çöktü mü?" sorusunu sormasına neden oluyor. Ancak AWS yetkilileri, hizmetlerin tamamen erişilemez hale gelmediğini, aksaklıkların kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Amazon'un e-ticaret devi olarak bilinen yüzü, AWS altyapısında yaşanan sorunlardan farklı olarak genel e-ticaret hizmetlerinde ciddi bir kesinti yaşanmadı. Ancak AWS'nin bulut hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar, Amazon'un teknolojik ekosisteminde kısa süreli yavaşlamalara yol açtı.

AMAZON AWS ÇÖKTÜ MÜ?

Amazon Web Services (AWS), dünya genelinde birçok dijital platformun omurgasını oluşturuyor. AWS'de yaşanan teknik sorunlar, sadece bulut servisleri değil, bu servisler üzerinde çalışan uygulama ve oyunlarda da erişim problemlerine sebep oluyor. EC2, S3 ve RDS gibi temel servislerde görülen kesintiler, dijital dünyanın önemli parçalarını etkiliyor.

SNAPCHAT, ROBLOX, FORTNİTE, DUOLİNGO VE CANVA GİRİŞ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu platformlardaki giriş sorunları, altyapı kaynaklı olduğu için kullanıcıların yapabileceği müdahaleler sınırlıdır. Ancak bazı adımlar sorunun hafifletilmesine yardımcı olabilir:

İnternet bağlantınızı kontrol edin ve mümkünse farklı bir ağ deneyin.

Uygulamaların güncellemelerini kontrol edin ve varsa güncelleyin.

Cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.

AWS Durum sayfası ve Down Detector gibi platformları takip ederek, güncel gelişmelerden haberdar olun.

Eğer sorun cihaz kaynaklı ise, uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin.

Şirketlerin teknik ekipleri, sorunun kaynağı üzerinde çalışmalarını sürdürürken, kullanıcılar sabırlı olmalı ve resmi açıklamaları takip etmelidir.