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Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu?

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Slovakya'nın konumu, AB ülkesi olup olmadığı merak ediliyor. Slovakya'ya seyahat etmek isteyenler, Slovakya vize istiyor mu? Sorusunun cevabını araştırıyor. Slovakya'nın Avrupa kıtasında yer aldığı, bir Avrupa ülkesi olduğu ve Türkiye'den seyahat edecek vatandaşların vize ihtiyacı olup olmadığı konuları ele alınıyor.

Slovakya, Orta Avrupa'da yer alan ve Avrupa Birliği'ne üye bir ülkedir. Batısında Avusturya, doğusunda Ukrayna, kuzeyinde Polonya, güneyinde Macaristan, kuzeybatısında ise Çekya ile komşudur. Bu stratejik konumu sayesinde, Slovakya Avrupa kıtasının önemli bir parçasıdır ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine kolayca ulaşım imkânı sunuyor. Peki, Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu?

SLOVAKYA NEREDE?

Slovakya, Orta Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Güneyde Macaristan, batıda Avusturya, kuzeyde Polonya, doğuda Ukrayna, ve kuzeybatıda Çekya ile komşudur. Slovakya, coğrafi olarak tamamen kara ile çevrilidir ve denize kıyısı yoktur.

Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu?

SLOVAKYA AB ÜLKESİ Mİ?

Evet, Slovakya bir Avrupa ülkesidir ve 2004 yılından beri Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerden biridir. Ayrıca Slovakya, 2007 yılında Schengen Bölgesi'ne de katılmıştır.

Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu?

SLOVAKYA VİZE İSTİYOR MU?

Slovakya, Türkiye vatandaşlarından vize talep etmektedir. Slovakya'ya seyahat etmek isteyen Türkiye vatandaşları, Schengen vizesi başvurusunda bulunmalıdır. Schengen vizesi, Schengen Bölgesi'nde yer alan tüm ülkelerde geçerli olduğu için Slovakya'ya yapacağınız seyahatte de bu vizeyi kullanabilirsiniz.

Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu?

VİZE NEREDEN ALINIR?

Vize başvurusu için Slovakya'nın yetkili konsolosluklarına veya vize başvuru merkezlerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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