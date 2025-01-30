Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti

Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

Trump'tan uçak kazası sonrası dikkat çeken sözler
İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Karbonmonoksit patlaması başladı: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Siyah Kalp CANLI izle! 30 Ocak Perşembe Siyah Kalp 18. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?

Siyah Kalp CANLI izle! 30 Ocak Perşembe Siyah Kalp 18. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Perşembe günü Show TV'de izleyici karşısına çıkacak olan ' Siyah Kalp' izleyicisi ile buluşmak için gün sayarken; dizinin kadrosu yayına girmeden heyecan yarattı. Hikayenin başlangıcından itibaren ailenin en kilit ismi ise Sumru Şansalan (Ece Uslu) olacak. Siyah Kalp CANLI izle! 30 Ocak Perşembe Siyah Kalp 18. bölüm Show TV izleme linki var mı?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Siyah Kalp CANLI izle! 30 Ocak Perşembe Siyah Kalp 18.bölüm Show TV izleme linki var mı?

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hikmet ve Esat'ın planı Sevilay ve Melek'i uçurumun kenarına sürükler. Hikmet son anda Sevilay'ın da arabada olduğunu fark edince onları kurtarmaya çalışır. Sevilay ve Melek'in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan'ı karşı karşıya getirir. Yaptıklarından dolayı pişman olan Cihan durumu düzeltmeye çalışsa da artık kendi ailesi dahil herkes ona karşı gelmektedir. Tahsin'in duygularını duyduktan sonra yeni bir sayfa açan Sumru, Gürcan'ın karısının dükkanı satacağını öğrenir. Her şeyin düzeleceğini düşündüğü an yaşanan bu gelişmeler Sumru'nun karşısına yeni zorluklar çıkaracaktır.

Siyah Kalp CANLI izle! 30 Ocak Perşembe Siyah Kalp 18. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Siyah Kalp CANLI izle! 30 Ocak Perşembe Siyah Kalp 18. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?

SİYAH KALP OYUNCULAR KİM?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek'in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

CANLI İZLE

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Kırmızı et artık bu fiyattan satılacak
img

Altın rekor kırdı! Yeni fiyatı herkesi şaşırttı
img

Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisinin kafasına sıkıp 'Öl lan namussuz' diyerek tekmeledi

Önce kafasına sıktı sonra 'Öl lan namussuz' deyip tekmeledi
Kadrodan çıkarıldı: Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık

Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.