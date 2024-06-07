Sisam Adası'na (Samos) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Sisam Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır?

Sisam Adasına kapıda vize nasıl alınır? Yunan adalarına kapıda vize başvurusu için evraklar neler olduğu ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Aynı zamanda Sisam Adası'na kapıda vize ücretinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Midilli Adasına kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Sisam Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

KAPIDA VİZE İLE HANGİ YUNAN ADALARINA GİDİLİR?

Yunan adaları arasında kapıda vize veya vizesiz gidilebilenler arasında Sakız, Middili, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi bulunmaktadır. Eğer feribotla gitmeyi tercih ediyorsanız, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Kaş gibi yerlerden kalkan feribotlarla tatilinize başlayabilirsiniz. Yunan adalarında geçireceğiniz tatil boyunca tarihi yapıları keşfedebilir, güzel vakit geçirebilirsiniz.

SİSAM ADASINA KAPIDA VİZE NASIL ALINIR?

Bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları, Yunanistan adalarına seyahat etmek istediklerinde sadece Türkiye'den yapacakları seyahatlerde Yunanistan kapı vizesi alabilirler. Bu kapı vizesi, Yunanistan'ın turist kabul ettiği adalara seyahat etmelerini sağlar ve geçerlilik süresi boyunca bu adalarda kalabilirler. Ancak bu vize, Yunanistan'ın diğer şehirlerine veya diğer Schengen ülkelerine seyahat etmelerine izin vermez.

Yunanistan kapı vizesi, kısa süreli olarak en fazla 7 gün süreyle tek giriş veya çoklu giriş olarak verilebilir. Bu vize, seyahat süresi boyunca uzatılamaz ve Türkiye'ye dönüldüğünde yeniden vize almak gereklidir. Eğer günübirlik Yunan adaları seyahati planınız varsa, almanız gereken vize türü kapı vizesidir. Ancak, farklı bir Yunanistan adasına veya şehrine seyahat etmek isterseniz Yunanistan Schengen vizesi almanız gerekmektedir.

SİSAM ADASI KAPIDA VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Sisam Adası kapı vizesi için 2024 yılı itibariyle ücret 60 Euro'dur. Bu ücretin kapsamında başvuru formu, dilekçe doldurulması ve çift yönlü evrak gönderimi bulunmaktadır.

SİSAM ADASI KAPIDA VİZE EVRAKLARI NELER?

Yunanistan kapı vizesi için gerekli evraklar arasında pasaport ve pasaport fotokopisi bulunmaktadır. Pasaportun seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli olması ve boş sayfalarının bulunması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, güncel ve belirli ölçülere uygun biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, seyahat sigortası, otel rezervasyon belgesi ve gidiş-dönüş feribot bileti de gereklidir.

Ayrıca, maddi gelir beyanı için banka hesabınızda seyahat süresince yeterli bakiye bulundurmanız ve son 3 aylık banka hesap dökümünü sunmanız istenir. Yunanistan kapı vizesi için başvuru formu da doldurulmalıdır, bu form genellikle seyahat acenteleri tarafından sağlanır.

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