Sındırgı depremleri ne zaman biter, neden devam ediyor? Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son aylarda yaşanan art arda depremler sonrası bölgede yapılan incelemelerde yeni fay hatları belirlendi. Sındırgı depremleri neden bitmiyor, neden oluyor? Bilim insanları, bu fayların daha önce haritalarda yer almadığını ve aşırı stres nedeniyle yeniden etkin hale geldiğini tespit etti.

SINDIRGI DEPREMLERİ NEDEN DEVAM EDİYOR?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı merkezli depremlerin nedenini, daha önce "ölü fay" olarak kabul edilen hatların yeniden aktif hale gelmesiyle açıkladı. Yapılan incelemelerde, Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasında uzanan dağlık bölgede haritalarda görünmeyen 5-6 fay tespit edildi. Bu fayların, 2013 yılında hazırlanan diri fay haritasında yer almadığı belirlendi. Uzmanlar, fayların jeolojik olarak yeniden hareketlendiğini ve deprem üretmeye başladığını kaydetti.

Sözbilir, fay hatlarının ovadan dağa doğru uzandığını ve stres birikimi nedeniyle yeniden canlandığını belirtti. Dünya literatüründe "ölü fay" olarak geçen bu hatların, aşırı stres yüklendiğinde yeniden kırılabileceğini aktardı. Bölgedeki araştırmalarda, fayların yer yer yüzeyde görüldüğü ve derinlere doğru 10 kilometreye kadar uzandığı saptandı. Bu derinlikteki stres birikiminin, ardı ardına depremler oluşturduğu ifade edildi.

Uzman ekibin yaptığı ölçümler, Sındırgı'daki 5-6 fayın birbirini tetikleyerek deprem ürettiğini ortaya koydu. Bu nedenle depremler aralıklarla devam ediyor. Fay hatlarının birbirine yakın konumda bulunması, stresin bir faydan diğerine aktarılmasına neden oluyor. Bu zincirleme etki, bölgedeki sarsıntıların tamamen durmasını geciktiriyor.

Sözbilir, yürütülen çalışmaların uluslararası dergilere gönderildiğini ve fayların ilk kez bilimsel olarak haritalandığını belirtti. Haritalama süreci tamamlandığında, bölgenin deprem riski hakkında daha net veriler elde edilecek. Yeni fay hatlarının varlığı, mevcut diri fay haritalarının güncellenmesi gerekliliğini de gündeme getirdi.

SINDIRGI DEPREMLERİ NE ZAMAN BİTER?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı'daki fay sisteminin 35-40 kilometre uzunluğa sahip olduğunu ve bu fayın şu ana kadar üçte ikilik kısmının kırıldığını belirtti. İlk iki depremde 6,1 büyüklüğünde kırılmalar meydana geldiğini, fayın tamamının ise henüz kırılmadığını ifade etti. Bu nedenle, bölgede benzer büyüklükte bir depremin daha yaşanabileceğini dile getirdi. Fayın tamamının kırılmasıyla birlikte sarsıntıların kademeli olarak azalacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre, şu anda bölgede artçı deprem süreci devam ediyor. Bu süreçte 3 ila 4 ay içinde orta büyüklükte sarsıntıların yaşanabileceği değerlendiriliyor. Artçıların devam etmesi, fay hattındaki enerji boşalımının henüz tamamlanmadığını gösteriyor. Ancak büyük bir deprem olasılığının, fayın kalan kısmının küçük olması nedeniyle daha düşük olduğu belirtiliyor.

Yüzeyde gözlemlenen fay izleri, depremlerin ana kaynağı olan kırılmalarla doğrudan bağlantılı. Derinlerdeki stresin azalmasıyla birlikte, depremlerin sıklığı da düşüşe geçiyor. Ancak bu süreç, fayın yapısına ve enerji birikimine bağlı olarak haftalar ya da aylar sürebiliyor. Bu nedenle bölgede yaşayanların tedbirli davranması önem taşıyor.

Sözbilir'in açıklamalarına göre, bölgedeki depremlerin tamamen sona ermesi, fayın tüm enerjisinin boşalmasıyla mümkün olacak. Bu durumun gerçekleşmesi için zaman gerektiğini belirten uzmanlar, şu anda depremlerin doğal bir sürecin parçası olarak sürdüğünü ifade ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, Sındırgı ve çevresindeki sismik riskler daha net bir şekilde ortaya konacak.