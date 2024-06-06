SINAVA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUA! TYT-AYT sınavı öncesi hangi dualar okunur? #9997 Üniversite sınavı öncesi okunacak dualar!

Sınavlar, hayatımızın çeşitli evrelerinde karşımıza çıkan ve farklı şekillerde bizi zorlayabilen durumlardır. Öğrencilik döneminde sıkça rastlanan sınavlar, zaman zaman büyük bir stres ve endişe kaynağı olabilir. Bu zorlu süreçlerde, manevi destek arayışında olan birçok kişi, sınav öncesinde dualara başvurur. İslam inancına göre dua; kişinin Allah'a yakarışı, istek ve dileklerini iletmesidir. Sınav öncesinde edilen dualar, kişinin iç huzurunu artırabilir, odaklanmasına ve motivasyonunu korumasına destek olabilir.SINAVA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUA! TYT- Ayt sınavı öncesi hangi dualar okunur? Üniversite sınavına girmeden okunacak dualar! İşte ayrıntılar...

SINAVA GİRMEDEN OKUNACAK DUA

Sınavlarda başarı ve huzur arayışında olan öğrenciler ve bireyler için sıkça tercih edilen sınav duaları, İslam inancında güçlü bir manevi destek olarak kabul edilir. Bu dualar, sınav anında karşılaşılan stres ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olabilir ve kişinin odaklanmasını sağlar. İşte sıkça başvurulan sınav dualarının okunuşu ve anlamları:

"Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmim bi'l hayr."

Türkçe Anlamı: Rabbim, işimi kolaylaştır ve zorlaştırma, Rabbim, işimi hayırla tamamla.

"Allah'ım, senin ilminle başladığım bu yolda, sınavımı kolaylaştır. Beni unutkanlık ve heyecandan koru. Bana öğrendiklerimi hatırlat, bilgimle hareket etmemi sağla. Rızan doğrultusunda başarılı kılmayı nasip eyle. Kendime olan güvenimi arttır, yanılgılardan uzak tut. Karşılaştığım zorlukları aşmamda bana yardımcı ol. Senin rızanı kazanmamı ve hayırlı bir sonuç almayı nasip eyle. Amin."

"Ve kul rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec'al lî min ledunke sultânen nasîrâ(nasîran)."

Türkçe Anlamı: Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.

Fetih Suresi: "İnna fatahna leke fethan mubina."

Türkçe Anlamı: "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik."