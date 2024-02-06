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Şili'deki orman yangınında can kaybı artıyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

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Şili'de çıkan büyük orman yangınında can kaybının sayısı artıyor. Yangının başladığından bu yana kaç kişinin hayatını kaybettiği ve yangının etkisi altında kalan bölgelerde durumun ne olduğu hakkında bilgiler güncelleniyor. İşte detaylar!

Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya ve gerekli durumlarda tahliye talimatlarına uymaya çağırıyor. Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana gelirken, 15.000'den fazla ev yangında kullanılamaz hale geldi.

KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya ve gerekli durumlarda tahliye talimatlarına uymaya çağırıyor. Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 122 kişi hayatını kaybetti.

15 BİN EV HASAR GÖRDÜ!

Şili İçişleri Bakan Yardımcısı Manuel Monsalve ise yangınlarda 15 bin civarında evin hasar gördüğünü belirtti. Ayrıca park halindeki çok sayıda araç da küle döndü. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaşanan felaketler sonrası dün ülkede 2 gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Şili'deki orman yangınında Can kaybı artıyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Şili'deki orman yangınında Can kaybı artıyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Şili'deki orman yangınında Can kaybı artıyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Şili'deki orman yangınında Can kaybı artıyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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