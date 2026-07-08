Sıfır Atık Vakfı ve UNICEF, çocuk odaklı iklim eylemi için güçlerini birleştirdi

İstanbul, 8 Temmuz 2026 - Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), çocukların ve gençlerin çevresel sürdürülebilirlik ile iklim eylemi alanındaki bilgi, beceri ve katılımını güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı (memorandum of understanding – MoU) imzaladı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi tarafından imzalanan anlaşma, iki kurum arasındaki çocuk odaklı çevre ve iklim iş birliğini kurumsal bir zemine taşıyor. Galataport ev sahipliğinde imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında taraflar; çocuk hakları perspektifiyle çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi, iklim değişikliğine yönelik farkındalığın artırılması, çocukların ve gençlerin iklim politikalarına anlamlı katılımının teşvik edilmesi ile ortak savunuculuk, eğitim, iletişim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için birlikte çalışacak.

ORTAK HEDEFLERİN GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİ

İmza törenindeki konuşmasında Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmalarını, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda sürdürdüklerini belirten Samed Ağırbaş, çevresel sürdürülebilirliği toplumsal kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Ağırbaş, "Bu anlayışla çocuklarımızın, gençlerimizin ve gelecek nesillerimizin daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir dünyada yaşamalarını sağlayacak farkındalık ve davranış dönüşümünü önceliklendiriyoruz. Bugün UNICEF ile imzalayacağımız mutabakat zaptı da bu ortak hedeflerin güçlü göstergelerinden biridir" dedi.

ÇOCUĞA YAPILAN HER YATIRIM SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE YAPILAN EN DEĞERLİ YATIRIMDIR

"Şuna yürekten inanıyoruz; çocuğa yapılan her yatırım aynı zamanda sürdürülebilir geleceğe yapılan en değerli yatırımdır" diyen Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Hazreti Mevlânâ'nın çok sevdiğim bir sözü var: 'Biz, bizden sonra gelecek neslin geleceğini hazırlamak zorundayız.' Gerçekten de bizden sonra gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Sıfır Atık Vakfı olarak İstanbul'da 16 milyon hemşehrimizin, Türkiye'de 86 milyon vatandaşımızın ve dünyada 8 milyar insanın daha mutlu, daha müreffeh ve daha adil bir dünyada yaşayabilmesi için çalışıyoruz."

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇEVRE EĞİTİMLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Çocuklara yönelik çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılacağını ifade eden Ağırbaş, "Çocuklarımızın çevre bilincini, sıfır atık kültürünü ve iklim farkındalığını erken yaşta kazanacağı modeller oluşturacağız. Eğitim programları düzenleyeceğiz. Bugün itibarıyla bu konuda güçlü bir seferberlik başlatıyoruz" dedi.

Ailelerin de sürece dahil edileceğini belirten Ağırbaş, iş birliğinin uluslararası boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çocuklarımızın bilgi, birikim ve becerilerini aileleriyle birlikte güçlendireceğiz. UNICEF ile birlikte yalnızca Türkiye'deki değil, dünyanın farklı coğrafyalarındaki çocuklar için de projeler geliştireceğiz. Daha sağlıklı, daha güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışacağız."

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, "İklim değişikliği, çocukların bugününü ve geleceğini etkileyen en büyük küresel tehditlerden biridir. Çocuklar bu krize en az katkıda bulunmalarına rağmen etkilerini en ağır şekilde yaşıyor. Bu nedenle çocukların yalnızca korunması değil, iklim çözümlerinin aktif paydaşları olarak güçlendirilmesi de büyük önem taşıyor. Sıfır Atık Vakfı ile başlattığımız bu ortaklık sayesinde çocukların ve gençlerin çevresel farkındalıklarını, bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, seslerini daha güçlü duyurmalarını ve iklim eylemine anlamlı katılımlarını desteklemeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağı bu dönemde, çocuk haklarını iklim gündeminin merkezinde tutmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

ÇOCUKLAR VE GENÇLERİN İKLİM GÜNDEMİNE AKTİF KATILIMI İÇİN ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

İş birliği, Sıfır Atık Vakfı'nın çevresel sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları ile UNICEF'in Stratejik Planı, Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Eylem Planı ve UNICEF Türkiye Ülke Programı doğrultusunda güçlü bir ortaklık zemini oluşturuyor.

Mutabakat Zaptı çerçevesinde özellikle COP31 öncesinde, sırasında ve sonrasında çocukların ve gençlerin iklim gündemine aktif katılımını destekleyecek ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Taraflar; bilgi paylaşımı, ortak savunuculuk faaliyetleri, farkındalık kampanyaları, eğitim programları ve katılımcı etkinlikler aracılığıyla çocukların çevresel konulardaki sesinin daha güçlü duyulmasına katkı sağlayacak.

UZUN SOLUKLU VE KAPSAYICI PROJELER GELİŞTİRİLECEK

Sıfır Atık Vakfı'nın, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüttüğü Sıfır Atık Hareketi'nin küresel birikimi ile UNICEF'in çocuk hakları ve iklim alanındaki uluslararası deneyimini bir araya getiren bu ortaklık; sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sunacak uzun soluklu ve kapsayıcı projelerin geliştirilmesini amaçlıyor. İş birliği kapsamında çocukların çevresel okuryazarlığının artırılması, iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalığın güçlendirilmesi, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve gençlerin çevresel karar alma süreçlerine etkin katılımının desteklenmesine yönelik faaliyetler yapılacak. Taraflar ayrıca oluşturulacak ortak çalışma grupları aracılığıyla geliştirilecek projeleri düzenli olarak izleyecek ve yeni ortak girişimleri hayata geçirerek iş birliğini uzun vadeli bir perspektifle sürdürecek.

UNICEF ve Sıfır Atık Vakfı, bu stratejik ortaklık aracılığıyla çocukların sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkının güçlendirilmesine katkı sunmayı, iklim değişikliğine karşı dirençli nesiller yetiştirilmesini desteklemeyi ve gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına ortak katkı sağlamayı hedefliyor.