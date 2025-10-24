Siber Güvenlik Başkanı Ümüt Önal kimdir? Ümit Önal atandı mı, kaç yaşında, nereli?

Türkiye'de siber güvenlik alanında kritik bir göreve getirilen Ümit Önal, uzun yıllara dayanan medya ve teknoloji deneyimiyle dikkat çekiyor. Görev aldığı her pozisyonda stratejik yönetim ve dijital dönüşüm konularında başarılı projelere imza atan Önal, son olarak Siber Güvenlik Başkanı olarak atanmasıyla gündemde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

Ümit Önal, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. 1971 yılında İstanbul'da doğan Önal, eğitim hayatını da bu şehirde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra medya ve iletişim sektörüne adım attı.

Kariyerine televizyon reklam satışında başlayan Önal, yıllar içinde farklı sektörlerde edindiği deneyimlerle kendini geliştirdi ve yönetim kademelerinde önemli görevler üstlendi.

Çalışma hayatında medya, eğitim ve hizmet sektörlerinde çeşitli pozisyonlarda görev alan Önal, Kanal 7'de yöneticilik yaptıktan sonra 2007 yılında ATV Televizyonu'nda Merkez Reklamdan sorumlu Grup Koordinatörü olarak göreve başladı.

Turkuvaz Medya'nın Çalık Holding tarafından satın alınmasının ardından Reklam Grup Başkanlığı ve ATV Genel Müdürlüğü gibi üst düzey pozisyonlarda görevine devam etti.

2015 yılında Show TV genel müdürlüğüne atanan Ümit Önal, Digitürk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenerek, Digitürk'ün BeIN Grubu'na satış sürecini başarıyla yönetti. 2016 yılında Türk Telekom'a geçen Önal, önce Satış ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2018'den itibaren ise Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

31 Temmuz 2019 itibarıyla Dr. Paul Doany'den boşalan CEO'luk görevine getirilen Ümit Önal, Türk Telekom'un dijital dönüşüm vizyonuna liderlik ediyor. Halka arz sonrası şirketin son yıllardaki en yüksek abone ve gelir artışına öncülük ederek başarılı bir performans sergiledi.

ÜMİT ÖNAL KAÇ YAŞINDA?

Ümit Önal, 1971 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

ÜMİT ÖNAL NERELİ?

Ünal, İstanbul doğumlu ve eğitimini de bu şehirde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Önal, uzun yıllar İstanbul merkezli medya ve teknoloji sektörlerinde görev almıştır.

ÜMİT ÖNAL'IN KARİYERİ

Ümit Önal, kariyerine medya ve iletişim sektöründe başladı. 1994 yılında televizyon reklam satışında çeşitli pozisyonlarda görev aldı, ardından 2005-2007 yılları arasında hizmet ve eğitim sektörlerinde yöneticilik yaptı.

2007'de ATV Televizyonu'nda Grup Koordinatörü olarak görev yaptı ve Turkuvaz Medya bünyesinde Reklam Grup Başkanlığı ile ATV Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2015 yılında Show TV genel müdürü olan Önal, Digitürk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendi ve Digitürk'ün BeIN Grubu'na satış sürecini yönetti. 2016 yılında Türk Telekom'a geçen Ünal, 2016-2018 arasında Satış ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, ardından Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2019'dan itibaren ise Türk Telekom CEO'su olarak şirketin dijital ve teknolojik dönüşüm vizyonuna liderlik ediyor.

ÜMİT ÖNAL EVLİ Mİ?

Ümit Önal evlidir ve üç kız çocuğu babasıdır. Ailesiyle birlikte özel hayatını İstanbul'da sürdürüyor.