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Sevil Üstekin öldü mü? Sevil Üstekin neden öldü?

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'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi. Sevil Üstekin öldü mü? Sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Sevil Üstekin'in hayatını kaybetmesinin ardından, sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı. Oyuncunun ölümü, neden ve ne zaman gibi soruların yanı sıra, Sevil Üstekin'in hayatı ve kariyeri hakkında da araştırmalar yapıldı. Özellikle "Kapıcılar Kralı" gibi önemli projelerde yer alan Sevil Üstekin'in kim olduğu, kaç yaşında vefat ettiği ve neden hayatını kaybettiği hakkında detaylı bilgiler merak edildi. Detaylar haberimizde...

SEVİL ÜSTEKİN ÖLDÜ MÜ?

'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Sevil Üstekin öldü mü? Sevil Üstekin neden öldü?

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde okudu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda (LCC Language and Culture Center) 3 yıl eğitim gördü.

1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Burada tanıştığı ve kendisi gibi oyuncu olan İsmet Üstekin ile evlendi.

Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası filmlerinde de oynadı.

1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde "Ülfet Nine" rolünü canlandı.

İki kez Avni Dilligil Ödülü kazanan sanatçının, bir de TV ödülü vardır.

TİYATRO OYUNLARI

  • Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
  • Ah Kadınlar Vah Erkekler
  • Alamana Maaşallah
  • Amerikano
  • Analık Davası
  • Başbakan Oluyorum
  • Beleşçiler Şahı
  • Bu Kaçıncı Baskı
  • Canavar Cafer
  • Caniko
  • Çılgınlar Kulübü
  • Deliler Boşandı
  • Eski Çamlar Bardak Oldu
  • Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
  • Hakkımı Ver Hakkı
  • Kaldırım Serçesi
  • Kanlı Nigar
  • Karmen
  • Morfin
  • Muzur Müzikal
  • N'oldu Sana Küçük Adam
  • Nalınların Türküsü
  • On Numaralı Ev
  • Oto Gargara
  • Papaz Kaçtı
  • Paşaların Paşası
  • Pazartesi Şenlik Var
  • Şen Sazın Bülbülleri
  • Sezen Aksu Söylüyor
  • Yavru Kuşlar
  • Yolun Yarısı
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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