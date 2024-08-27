Sevil Üstekin öldü mü? Sevil Üstekin neden öldü?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Sevil Üstekin'in hayatını kaybetmesinin ardından, sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı. Oyuncunun ölümü, neden ve ne zaman gibi soruların yanı sıra, Sevil Üstekin'in hayatı ve kariyeri hakkında da araştırmalar yapıldı. Özellikle "Kapıcılar Kralı" gibi önemli projelerde yer alan Sevil Üstekin'in kim olduğu, kaç yaşında vefat ettiği ve neden hayatını kaybettiği hakkında detaylı bilgiler merak edildi. Detaylar haberimizde...

SEVİL ÜSTEKİN ÖLDÜ MÜ?

'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde okudu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda (LCC Language and Culture Center) 3 yıl eğitim gördü.

1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Burada tanıştığı ve kendisi gibi oyuncu olan İsmet Üstekin ile evlendi.

Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası filmlerinde de oynadı.

1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde "Ülfet Nine" rolünü canlandı.

İki kez Avni Dilligil Ödülü kazanan sanatçının, bir de TV ödülü vardır.

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