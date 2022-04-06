Sevgiliyle, Flörtle konuşulacak konular... Sevgiliyle konuşulacak konu örnekleri!

Sevgiliyle konuşulacak konular çiftler tarafından araştırılmakta. Sevgililer ve sevgili olma yolunda ilerleyen flört eden çiftler konuşacak konu bulmakta zaman zaman sıkıntılar çekebiliyorlar. Muhabbetin kilitlendiği noktada konu fikirleri sizler için hazırladık. Peki, Sevgiliyle konuşulacak konu örnekler ve flörtle konuşulacak konular haberimizde. Siz de sevgiliyle konuşulacak konu bulamıyorum, sevgiliyle konuşacak konu kalmadı veya flörtle konuşacak konu bulamıyorum diyorsanız işte sevgilimle konuşurken konu bulamıyorum diyenler için sevgilimle konuşacak konular ve sorular...

SEVGİLİYLE, FLÖRTLE KONUŞULACAK KONULAR

Sağlıklı bir ilişki, içindeki insanlara ne sağlamalı?

Asla tahammül etmeyeceğiniz davranış nedir?

Mükemmel günün nasıl görünürdü?

Bir daha asla yapmak zorunda kalmayacağına sevindiğin şey nedir?

Her zaman ertelediğiniz şey nedir?

Birdenbire bir milyar dolar ödül alsaydınız hayatınızla ne yapardınız?

Her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyor musunuz, yoksa olaylar olduktan sonra nedenler mi buluyoruz?

Kesinlikle affedilmez olduğunu düşündüğünüz bir şey var mı?

Genç benliğinize bir not yazabilseydiniz, sadece üç kelimeyle ne söylerdiniz?

Seni canlı hissettiren tek şey nedir?

Hayatınızda kılık değiştirmiş en büyük nimet neydi?

Hayatının bir yılını bitirmek için seçebilseydin, hangisi olurdu ve neden?

Karar verirken genellikle kafanızı mı yoksa kalbinizi mi takip ediyorsunuz?

Asla iyi bitmeyen bir şey nedir?

Yetiştirilme şeklinizle ilgili herhangi bir şeyi değiştirebilseydiniz, bu ne olurdu?

FLÖRTLE KONUŞULACAK KONULAR KIZLA

Samimi olmak için en sevdiğiniz zaman nedir?

Hiç beni hayal ediyor musun?

İlişkimizde en çok ne üzerinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorsun?

Eğer hastalanırsan, seninle ilgilenmek için orada olacağımı mı düşünüyorsun?

Hangi film sana bizi hatırlatıyor?

Hangi yemek sana beni hatırlatıyor?

En son ne zaman beni olumlu bir şekilde düşündün?

Senin için yaptığım en sevdiğin şey nedir?

Beni diğer çekici insanlarla konuşurken görürsen hiç kıskanır mısın?

En çok hangi anne babandan hoşlanıyorsun?

Çocuklarımızdan hangisi size en çok benziyor? (veya henüz ebeveyn değilseniz: Hiç çocuk sahibi olmayı hayal ettiniz mi?)

En iyi fiziksel özelliğim nedir?

Beni öpmek istediğini ne zaman anladın?

Çocukken her ikinize de güveniyor muydunuz?

Senin için özel bir gün için yaptığım en sevdiğin şey nedir?

Bana daha fazla güvenmeni sağlamak için yapabileceğim bir şey nedir?

SEVGİLİYLE KONUŞACAK KONU

Dünya çapında bir şef gibi hangi yemekleri pişirmeyi dilersin?

En son okuduğunuz ve gerçekten keyif aldığınız kitap nedir? (Emin değil misiniz? Uzun mesafeli çiftler için bu kitap önerilerine bakın .)

Seni her zaman kötü bir ruh halinden çıkarabilecek tek şarkı nedir?

Şimdiye kadar gördüğün en kötü film hangisi?

Çocukken yaptığın en garip şey neydi?

Yanlış duyduğun en komik söz nedir?

Bir zaman kapsülüne ne dahil ederdiniz?

Eğer tanışırsan hangi ünlünün en iyi arkadaşın olacağından eminsin?

Uykusuz geçirdiğin en uzun süre nedir?

En çok hangi renkle özdeşleşiyorsunuz?

Astroloji ve burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yetkili olsaydınız, hangi tatili yaratırdınız?

İdeal tatilinizi anlatır mısınız?

Seni korkutan şey nedir?

Seni en çok ne gıcık eder?

Sahip olmaktan nefret edeceğiniz bir süper güç nedir?

Çocukken yanlış anladığınız ve ancak daha sonra anladığınız bir şeyin yanlış olduğu nedir?

Mecbur olsaydın, adını neye değiştirirdin?

Hangi fast food mekanını sevdiğinizi itiraf etmekten utanıyorsunuz?

Hangi spor takımını yeniden adlandırırdınız ve neye yeniden adlandırırdınız?

SEVGİLİYLE KONUŞULACAK İLİŞKİ HAKKINDA KONULAR

Benimle ilk tanıştığınızda ne düşündünüz?

Peki ya ilişkimiz sizi gerçekten mutlu ediyor?

İlişkimizi tarif edecek tek bir sözünüz olsaydı, bu ne olurdu?

Bu ilişki için en büyük korkunuz nedir?

Aramızda kesinlikle sevdiğin tek fark nedir?

Aramızda kesinlikle sevdiğiniz bir benzerlik nedir?

Ya ben seni aşık ettim?

Bizimle ilgili en sevdiğin anın nedir?

Daha önce hiç yapmadığımız, birlikte yapmak istediğiniz şey nedir?

Benimle olmayı en sevdiğin yer neresi?

İlişkimizdeki en savunmasız anın neydi sence?

Bana söylemek istediğin ama yapmadığın sır nedir?

Dünyadaki herhangi birinin seçimi göz önüne alındığında, akşam yemeği konuğu olarak kimi isterdin?

Ünlü olmak ister misin? Ne şekilde?

Sevgi kazanmanın en sevdiğin yolu nedir?

İlişkimizi diğerlerinden farklı kılan şey nedir?

İlişkimizle ilgili bir şeyi değiştirebilseydiniz, bu ne olurdu?

Bu ilişkideki en büyük gücünüzün ne olduğunu düşünüyorsunuz?

90 yaşına kadar yaşayabilseydiniz ve hayatınızın son 60 yılı boyunca 30 yaşındaki bir çocuğun zihnini veya bedenini koruyabilseydiniz, hangisini seçerdiniz?

Nasıl öleceğine dair gizli bir önsezin var mı?

Bana sormaya korktuğunuz ama cevabını gerçekten bilmek istediğiniz şey nedir?

İlişkimizin eksik olduğunu düşündüğünüz şey nedir?

Benimle ilgili fiziksel olmayan en sevdiğin özellik nedir?

İlişkimiz biterse, en çok özleyeceğiniz şey nedir?

Yarın bir kalite veya yetenek kazandıktan sonra uyanabilseydiniz, bu ne olurdu?

Bir kristal küre size kendiniz, hayatınız, geleceğiniz veya başka herhangi bir şey hakkında gerçeği söylese, ne bilmek isterdiniz?

Hayatında, ben dahil, başkası için asla değiştirmeyeceğin şey nedir?

Peki ya biz birlikte iyi çalıştığımızı düşünüyorsunuz? Birbirimizi nasıl dengeleriz?

Aşk senin için ne demek?

Senin için ne ifade ediyorum

Uzun zamandır yapmayı hayal ettiğiniz bir şey var mı? Neden yapmadın

Bir yıl içinde aniden öleceğini bilseydin, şu an yaşadığın şekilde herhangi bir şeyi değiştirir miydin? Neden?

Sahip olduğunuz her şeyi içeren eviniz alev alır. Sevdiklerinizi ve evcil hayvanlarınızı kurtardıktan sonra, herhangi bir öğeyi kaydetmek için güvenle son bir hamle yapmak için zamanınız olur. Ne olurdu? Neden?

GELECEĞE DAİR FLÖRTLE KONUŞULACAK KONULAR

5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsun?

Kova listenizde bu yıl birlikte yapabileceğimiz neler var?

Ölmeden önce en çok başarmak istediğin şey nedir?

Bir aile sahibi olmakla ilgili düşüncelerin neler?

Emekli olduğunuzda kendinizi nerede yaşarken görüyorsunuz?

Değiştirmek istediğin alışkanlıkların var mı?

Yaşlanmakla ilgili en çok neyi dört gözle bekliyorsunuz?

Önümüzdeki yıl ne öğrenmeyi umuyorsunuz?

Geleceğimizi nasıl birlikte görüyorsunuz? Nereye gittiğini görüyorsun?

İlişkide hedefleriniz neler?

Mali öncelikleriniz ve hedefleriniz nelerdir?

Geleceği görebilseydiniz, görmek isteyeceğiniz tek şey nedir?

Nasıl hatırlanmak istersin?

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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