Haberler

Sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi evleniyor

Sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi evleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mauro Icardi ile birlikteliği süren China Suarez, katıldığı programda evlenmek istediğini ilk kez açıkça dile getirirken, ihanet ve şeffaflık konularında net tavrıyla dikkat çekti.

  • China Suarez, evlenmek istediğini ve yeniden anne olmayı istediğini açıkladı.
  • China Suarez, ihanet konusunda kanıt varsa affetmeyeceğini belirtti.
  • China Suarez, Icardi ile ilişkilerinde şeffaflık bozulursa ilişkinin biteceğini ifade etti.

Futbolcu Mauro Icardi ile oyuncu China Suarez, yaklaşık bir yıldır devam eden ilişkileriyle magazin gündemindeki yerini korurken, Suarez'den evlilikle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

İLİŞKİLERİ MAGAZİN GÜNDEMİNDE

Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Mauro Icardi'nin özel hayatı, saha içindeki performansı kadar ilgi görüyor. Ünlü çiftin ilişkisini evlilikle taçlandırıp taçlandırmayacağı merak konusu olurken, Suarez bu konuda ilk kez bu kadar net konuştu.

Sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi evleniyor

"EVLENMEK İSTİYORUM"

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan China Suarez, evliliğe bakış açısının değiştiğini söyledi. Suarez, "Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Ayrıca yeniden anne olmayı da istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi evleniyor

İHANETE NET TAVIR

İhanet konusundaki duruşunu da açıkça dile getiren Suarez, "Eğer ortada kanıt varsa, asla affetmem" diyerek bu konuda taviz vermeyeceğini vurguladı.

"ŞEFFAFLIK BOZULURSA İLİŞKİ BİTER"

Icardi ile ilişkilerinde açık ve net olduklarını belirten China Suarez, "Birbirimize her şeyi gösteriyoruz. Eğer bu anlaşma bozulursa, ilişki de biter" sözleriyle ilişkilerindeki sınırları anlattı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Mauro Icardi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi