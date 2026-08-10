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Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Haber Videosunu İzle
Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde A.U., yolda yürüyen Özhan Büyük ve T.T.'ye bilinmeyen nedenle ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Büyük hayatını kaybetti, T.T. yaralandı. Saldırıda ayrıca bir minibüse de kurşun isabet etti. Şüpheli A.U. polis tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Mersin'de yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan Özhan Büyük hayatını kaybetti, yanındaki T.T. yaralandı. Olay, dün akşam Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.U., yolda yürüyen Özhan Büyük ve yanındaki T.T.'ye bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı. Vücutlarına kurşun isabet eden Özhan Büyük ile T.T., kanlar içinde yere yığıldı. Tabancadan çıkan kurşunlar, o sırada yoldan geçen, içerisinde yolcuların bulunduğu minibüse de isabet etti.

SALDIRININ ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özhan Büyük ile T.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Özhan Büyük, kurtarılamadı. Büyük'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatırken, saldırının ardından kaçan şüpheli A.U., polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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