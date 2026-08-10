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Riyad'daki yangın felaketle sonuçlandı: 16 Bangladeşli işçi hayatını kaybetti

Riyad'daki yangın felaketle sonuçlandı: 16 Bangladeşli işçi hayatını kaybetti
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 16 Bangladeşli işçi hayatını kaybetti. Cenazelerin ailelere teslim edilebilmesi için Bangladeş Dışişleri Bakanlığı ile Suudi makamlarıyla temas halinde olunduğu açıklandı.

  • Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 16 Bangladeşli işçi hayatını kaybetti.
  • Yangın, Riyad'daki Musa Sanaiya sanayi bölgesindeki mobilya üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve kısa sürede tüm binayı sardı.
  • Ölen işçilerden 10'u Naogaon, diğer 6'sı ise Natore ve Rajshahi bölgelerinden; cenazelerin Bangladeş'e getirilmesi için Suudi makamlarıyla iş birliği yapılıyor.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın felaketle sonuçlandı. Alevlerin kısa sürede sardığı fabrikada  mahsur kalan 16 Bangladeşli işçi hayatını kaybetti.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜTÜN FABRİKAYI KAPLADI

Olay, Riyad’daki Musa Sanaiya sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya üretim fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, içerideki yanıcı maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından içeri giren ekipler, 16 Bangladeşli işçinin cansız bedenine ulaştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: ACILI AİLELER BİLGLENDİRİLDİ

Yangının ardından Bangladeş Göçmen Refahı ve Yurtdışı İstihdam Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşamını yitiren işçilerden 10’unun Naogaon, diğer 6 işçinin ise Natore ve Rajshahi bölgelerinden olduğu bildirildi. 

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEK

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı da süreci yakından takip ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, hayatını kaybeden işçilerin cenazelerinin en kısa sürede Bangladeş’e getirilebilmesi için Suudi makamlarıyla tam iş birliği ve temas halinde olunduğu vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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