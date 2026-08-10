Yıldız ismin eski fotoğrafı olay oldu! Eğer doğruysa kariyeri biter

Yan Diomande'nin geçmiş yıllarda çekildiği öne sürülen bir fotoğrafı, futbolcunun yaşıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. 2013 yılına ait olduğu iddia edilen görüntüde Diomande olduğu öne sürülen kişinin futbol sahasında Chelsea formasıyla yer aldığı görülüyor.

HESAPLAMA TARTIŞMA YARATTI

Diomande şu anda 19 yaşında olarak biliniyor. Buna göre söz konusu fotoğraf gerçekten 2013 yılında çekildiyse futbolcunun görüntüde yaklaşık 6 yaşında olması gerekiyor. Ancak fotoğraftaki kişinin fiziksel görünümü üzerinden yapılan yorumlar sonrasında Diomande'nin açıklanan yaşından daha büyük olduğu iddiaları ortaya atıldı.

"GERÇEK YAŞI 34" İDDİASI

Tartışmaların büyümesinin ardından genç futbolcunun aslında 34 yaşında olduğu da öne sürüldü. Bununla birlikte, yalnızca bir fotoğraftan kişinin gerçek yaşını belirlemek mümkün değil. Fotoğrafın gerçekten 2013 yılına ait olduğu, görüntüdeki kişinin kesin olarak Diomande olduğu veya futbolcunun 34 yaşında bulunduğu yönünde doğrulanmış herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle "34 yaşında" iddiası şu aşamada doğrulanmamış bir iddia olarak öne çıkıyor.