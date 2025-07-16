Sertaç Taşdelen kimdir? Sertaç Taşdelen kaç yaşında, nereli?

Sertaç Taşdelen kimdir? Sertaç Taşdelen kaç yaşında, nereli?
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Sertaç Taşdelen kimdir, kaç yaşında, nereli? Son yıllarda girişimcilik dünyasında adını sıkça duyduğumuz Sertaç Taşdelen, teknoloji ve yapay zeka temelli uygulamalarıyla öne çıkan başarılı bir iş insanıdır. Peki, Sertaç Taşdelen kimdir? Sertaç Taşdelen kaç yaşında, nereli?

"Binnaz Abla" ve "Faladdin" gibi uygulamaların kurucusu olmasıyla tanınan Taşdelen'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Sertaç Taşdelen kaç yaşında ve eğitim geçmişi nedir? Başarılı girişimci, hem yurt içi hem de yurt dışında edindiği deneyimlerle Türkiye'deki dijital dönüşüme önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle mobil uygulama pazarında geliştirdiği projelerle milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştır. İşte, yapay zekâ destekli uygulamalarıyla dikkat çeken Sertaç Taşdelen'in hayatı, doğum yeri, yaşı, kariyeri ve projeleri hakkında merak edilen tüm detaylar...

SERTAÇ TAŞDELEN KİMDİR?

Sertaç Taşdelen 1983 yılında Ankara'da doğmuştur ve 2025 itibarıyla 42 yaşındadır. Eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde devam eden Taşdelen, üniversite sonrası kariyerine yönetim danışmanı olarak başlamıştır. İlk olarak Dubai'de faaliyet gösteren Ernst & Young şirketinde görev almış, ardından 2010 yılında Singapur'a transfer olmuştur.

Sertaç Taşdelen kimdir? Sertaç Taşdelen kaç yaşında, nereli?

Kariyerine kurumsal alanda başlayan Taşdelen, zamanla girişimcilik alanına yönelmiş ve annesinin fal yeteneğinden ilham alarak 2012 yılında "Binnaz Abla" adlı dijital fal platformunu kurmuştur. Uygulama, Türkiye'de online fal sektöründe öncü olmuştur. Başarılarının devamında 2017 yılında kurduğu Faladdin uygulaması, yapay zekâ destekli algoritması sayesinde 25 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşmıştır.

Sertaç Taşdelen, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem vermektedir. Kurucusu olduğu iyilikpaylas.org platformu aracılığıyla çeşitli sosyal yardım kampanyalarına öncülük etmiştir. Girişimcilik vizyonunu toplumsal faydayla buluşturan Taşdelen, iş dünyasının yanı sıra fotoğrafçılık, seyahat ve ekstrem sporlar gibi alanlarda da aktiftir.

Sertaç Taşdelen kimdir? Sertaç Taşdelen kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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