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Sertab Erener konserlerini neden iptal etti? Sertab Erener hasta mı?

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Sertab Erener konserlerini neden iptal etti? Sertab Erener hasta mı? Sertab Erener, sağlık sorunları nedeniyle Haziran ayında gerçekleştireceği konserleri iptal etti. Ünlü şarkıcı Erener sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu duyurdu. Ciddi sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu belirten 59 yaşındaki sanatçı, 5 Temmuz'da vereceği konserle sevenleriyle buluşacağı için mutlu olduğunu belirtti.

59 yaşındaki sanatçı Sertab Erener, bu yıl İsveçin Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda konuk olarak sahneye çıktı. Konser sonrası sağlık problemleri nedeniyle konserlerinin bazılarını iptal ettiğinin duyurdu. Peki, Sertab Erener konserlerini neden iptal etti? Sertab Erener hasta mı? Detaylar haberimizde...

SERTAB ERENER KONSERLERİNİ NEDEN İPTAL ETTİ?

Ünlü sanatçı sözlerine "Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere" diye devam etti.

Sertab Erener konserlerini neden iptal etti? Sertab Erener hasta mı?

Sertab Erener konserlerini neden iptal etti? Sertab Erener hasta mı?

SERTAB ERENER HASTA MI?

Konser sonrası sağlık problemleri nedeniyle konserlerinin bazılarını iptal ettiğinin duyurdu.

Sertab Erener konserlerini neden iptal etti? Sertab Erener hasta mı?

Sertab Erener konserlerini neden iptal etti? Sertab Erener hasta mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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