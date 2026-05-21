Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alınırken yurt dışında olan ve adreslerinde bulunamayan 11 ünlü için yakalama kararı çıkarıldı.

SUÇLAMA: UYUŞTURUCU MADDE SATIN ALMAK VE KULLANMAK

Operasyona ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur. Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen isimler şunlar:

Serenay SARIKAYA

Berkay ŞAHİN

Tan TAŞÇI

Yağmur ÜNAL

Mirgün Sırrı CABAS

Hakan AYDIN (BLOK 3)

Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

Feyza CİVELEK

Niran ÜNSAL

Volkan BAHÇEKAPILI

Onur TUNA

Osman Haktan CANEVİ

Aslıhan TURANLI

Eren KESİMER

Kübra İmren SİYAHDEMİR

Mehmet Rahşan

Cansu TEKİN

Özgür Deniz CELLAT

Yasemin İKBAL

Tarık TUNCA BAKIR

Hanzede GÜRKANLAR

Aycan YAĞCI

Tuğçe POSTOĞLU

Eda DORA

Semiha BEZEK

Kaynak: Haberler.com