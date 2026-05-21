A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi

2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım’a sevindiren haber geldi. Real Madrid’in yıldız futbolcusu Arda Güler, uzun süren sakatlığının ardından yeniden sahaya indi.

ARDA GÜLER TAKIMLA ÇALIŞTI

Real Madrid, LaLiga’nın son haftasında Athletic Club ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İspanyol devinde sakatlığı bulunan Arda Güler, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

1 AYDIR YOKTU

Milli futbolcu yaklaşık 1 aydır yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalıyordu. Arda Güler, Real Betis maçı öncesindeki antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlanmıştı.

MONTELLA KADROYA ÇAĞIRMIŞTI

Vincenzo Montella, genç yıldızı daha önce A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet etmişti. Arda’nın sahalara dönüşü milli takım cephesinde büyük sevinç yarattı.

REAL MADRID’DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 resmi maça çıkan Arda Güler 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız performansıyla Avrupa’da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

GÖZLER DÜNYA KUPASI’NDA

A Milli Takım’ın en önemli kozlarından biri olarak görülen Arda Güler’in Dünya Kupası öncesi yeniden takıma dönmesi büyük önem taşıyor. Milli futbolcunun kalan süreçte tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.