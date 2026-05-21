Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de 2018 yılında ölü bulunan emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı.

26 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyada ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile yeni bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

GELİŞMEYİ BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek'in X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin koordinasyonunda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI

Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.

Bu soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

"HİÇBİR DOSYANIN ÜZERİ ÖRTÜLEMEYECEK"

Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz."

2018'DE BİR İNŞAATTA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında İzmir Narlıdere'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Büyükışık'ın ölümü kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti.

Dorukhan'ın babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın gayretleri neticesinde olayda görevli 8 polis memuru hakkında dava açılmıştı.

Polislerin savcının talimatına rağmen ilgili kamera görüntülerini sağlıklı biçimde incelemediği ve bir örneğini muhafaza altına almadıkları tespit edilmiş, aktif kameraları tam olarak incelemedikleri, delilleri gerekli biçimde toplamadıkları belirlenmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında dört şantiye bekçisi ile bir inşaat işçisi hakkında kasten öldürme suçundan dava açılmıştı.