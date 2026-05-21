Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıkların kara para aklama ve suç gelirlerinin transferinde risk oluşturduğunu belirterek Türkiye’de kripto ATM’lerinin tamamen yasaklandığını açıkladı. Şimşek, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin dolar, aylık 50 bin dolar limit getirildiğini duyurdu. Ayrıca kurallara uymayan işlemler için zorunlu bekleme süresi uygulamasının başlatıldığını ifade etti.

  • Türkiye'de kripto ATM'leri tamamen yasaklandı.
  • Stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin dolar, aylık 50 bin dolar limit getirildi.
  • Seyahat kuralı şartlarını karşılamayan işlemler için zorunlu bekleme süreleri uygulanmaya başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıkların finansal sistemde yeni risk alanları oluşturduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, finansal inovasyonun fırsatlar kadar ciddi tehditler de barındırdığını ifade etti.

Kripto varlık işlemlerinin saniyeler içinde gerçekleşebildiğine dikkat çeken Şimşek, bu sistemlerin sınır ötesine hızlı para transferine imkan sağladığını ve bazı araçların kullanıcı kimliklerini gizleyebildiğini söyledi.

Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü’ne (FATF) göre stabil coinlerin suç örgütleri tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini belirterek, bu varlıkların kolay erişilebilir olmaları ve değerlerini korumaları nedeniyle suistimale açık hale geldiğini kaydetti.

“SUÇLULAR HER ZAMAN EN ZAYIF HALKAYI BULACAK”

FATF standartlarının tüm ülkelerde aynı şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Şimşek, “Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE KRİPTO ATM’LERİNE TAM YASAK

Türkiye’nin kara para aklamayla mücadele kapsamında erken adımlar attığını belirten Şimşek, 2021 yılında kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yükümlülük kapsamına alındığını hatırlattı.

Risklerin yüksek olması nedeniyle Türkiye’deki kripto ATM’lerinin tamamen yasaklandığını açıklayan Şimşek, bazı uygulamalarda FATF tavsiyelerinin de ötesine geçildiğini ifade etti.

TRANSFERLERE LİMİT VE BEKLEME SÜRESİ

Şimşek, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin dolar, aylık ise 50 bin dolar limit getirildiğini açıkladı. Ayrıca seyahat kuralı şartlarını karşılamayan işlemler için zorunlu bekleme sürelerinin uygulanmaya başladığını duyurdu.

Uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken Şimşek, şüpheli cüzdanlarla ilgili bilgi paylaşımının haftalar değil saatler içinde yapılması gerektiğini söyledi.

Erdem Aksoy
