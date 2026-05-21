Hatay'da aşırı yağış hayatı felç etti! Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi. Dağ yamacına inşa edilen ev yıkılırken, enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında olduğu iddia edilen 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. Öte yandan Antakya-Samandağ kara yolundaki köprüde çökme meydana geldi. Samandağ ilçesinde taşan dere nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı.

  • Hatay'da şiddetli yağış nedeniyle Antakya'da heyelan sonucu bir ev yıkıldı, enkaz altından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
  • Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü çöktü, Samandağ'da taşan dere nedeniyle araçlar sel sularına kapıldı.
  • Kent genelinde su baskınları yaşandı, Defne'de su basan apartmandan engelli vatandaş tahliye edildi.

Meteoroloji’nin uyardığı şiddetli yağış Hatay’da hayatı felç etti. Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Antakya ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde dağ yamacına yapılan bir evi yıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan 1’i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında olduğu değerlendirilen 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşandı. Antakya çevreyolu suyla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Mahsur kalan araçlar çekicilerle kurtarıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ, ARAÇLAR SELDE SÜRÜKLENDİ

Antakya-Samandağ kara yolundaki köprüde çökme meydana geldi. Samandağ ilçesinde taşan dere nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı. Belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Defne ilçesinde ise su basan bir apartmanda mahsur kalan engelli vatandaş itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

