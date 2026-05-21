Okan Buruk'un telefon açtığı yıldızdan haber var

Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi için harekete geçtiği öne sürüldü.

Sözcü’nün haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adamın Kosovalı golcüyü kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Haberde Vedat Muriqi’nin yeniden Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun Süper Lig’e dönüş fikrine olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Okan Buruk ile Vedat Muriqi daha önce Çaykur Rizespor’da birlikte çalışmıştı. Kosovalı golcü, Buruk yönetimindeki Rizespor’da gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe forması giydiği 2019-2020 sezonunda büyük çıkış yakalamıştı. Tecrübeli santrfor sarı-lacivertli formayla 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer için resmi girişimlere başlamasının beklendiği belirtildi. Muriqi’nin Türkiye’ye dönüş ihtimali şimdiden büyük heyecan yarattı.

Galatasaray’ın Vedat Muriqi hamlesinde Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili belirsizliğin de etkili olduğu konuşuluyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek istiyor.