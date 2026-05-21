Haberler

Okan Buruk'un telefon açtığı yıldızdan haber var

Okan Buruk'un telefon açtığı yıldızdan haber var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Vedat Muriqi ile görüştüğü öne sürüldü. Kosovalı golcünün yeniden Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile telefon görüşmesi yaptı.
  • Vedat Muriqi, Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.
  • Galatasaray'ın Vedat Muriqi transferi için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi için harekete geçtiği öne sürüldü.

OKAN BURUK’TAN TELEFON

Sözcü’nün haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adamın Kosovalı golcüyü kadrosunda görmek istediği belirtildi.

VEDAT MURIQI TÜRKİYE’YE DÖNMEYE SICAK

Haberde Vedat Muriqi’nin yeniden Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun Süper Lig’e dönüş fikrine olumlu yaklaştığı aktarıldı.

OKAN BURUK ONU ÇOK İYİ TANIYOR

Okan Buruk ile Vedat Muriqi daha önce Çaykur Rizespor’da birlikte çalışmıştı. Kosovalı golcü, Buruk yönetimindeki Rizespor’da gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE’DE 17 GOL ATMIŞTI

Vedat Muriqi, Fenerbahçe forması giydiği 2019-2020 sezonunda büyük çıkış yakalamıştı. Tecrübeli santrfor sarı-lacivertli formayla 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

RESMİ ADIMLAR BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer için resmi girişimlere başlamasının beklendiği belirtildi. Muriqi’nin Türkiye’ye dönüş ihtimali şimdiden büyük heyecan yarattı.

ICARDI BELİRSİZLİĞİ ETKİLİ OLDU

Galatasaray’ın Vedat Muriqi hamlesinde Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili belirsizliğin de etkili olduğu konuşuluyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar

İşte Serenay Sarıkaya dahil 25 kişilik gözaltı listesi! Suçlama vahim
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Dorukhan Büyükışık dosyası yeniden açıldı! 26 kişi için gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi

ROK'un cezaevi sessiz sedasız değiştirildi
Cinayete kurban gittiği 10 yıl sonra itiraf edilen Ayşen'in gömüldüğü yerde arama çalışmaları sürüyor

Eşinin öldürdüğü Ayşen'in gömüldüğü yerde aramalar devam ediyor
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi

En sonunda beklenen oldu!

Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak

Taşma noktasına geldi! Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanacak

MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor

MHP'li vekil iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
Arka Sokaklar dizisi final yapıyor

Türk televizyon tarihinin efsanesinden final kararı