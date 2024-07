Seren Serengil ile Bülent Ersoy kavgası nedir? Seren Serengil ve Bülent Ersoy olayı nedir?

Bülent Ersoy, özel hayatını ifşa ettiği makyör Tolgahan Karataş ile gündeme geliyor. Konuya dahil olan Seren Serengil, Karataş'a sahip çıktı. Seren Serengil ile Bülent Ersoy kavgası nedir, neden kavga etti? Seren Serengil ve Bülent Ersoy olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

SEREN SERENGİL İLE BÜLENT ERSOY KAVGASI NEDİR?

Tolga Karataş, Bülent Ersoy'un iddialarının ardından Instagram hesabından bir açıklama yaparak yasal yollara başvuracağını duyurdu. Uzun zamandır Karataş ile çalışan Seren Serengil ise paylaşıma "Ben sana gitme dedim. Ne işin var senin oralarda. O programı bana teklif ettiler ameliyat olacağım dedim, reddettim. Sana da gitme dedim senin temizliğini iyi kalbini ben bilirim. Seni kim üzüyorsa onu üzerim. Kaç yıldır seninle çalışıyorum bir gün dejenere bir hareketini görmedim ama sana gitme dedim dinlemedin. Ne işin var senin o ortamda" ifadelerini kullandı.

"BANA BAK SEREN, SEN NE ZAMAN BÜYÜDÜN DE KENDİNDEN EMİN ŞEKİLDE KONUŞUYORSUN?"

Serengil'in sözlerine sinirlenen Bülent Ersoy ise Instagram hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaparak şu sözlerle karşılık verdi: "Bana bak Seren Serengil, 'Seni üzeni ben de üzerim' diye bir yorumda bulunmuşsun. Sen ne zaman büyüdün de senden çok büyükleri üzecek duruma geldin? Bir de kendinden çok emin bir şekilde 'Gerçekleri benden duyun' diyorsun. Sen neyi gördün, neyi duydun, neyi biliyorsun da herkes senden öğrenecek bu gerçekleri? Bir de bu yaptığın yetmezmiş gibi bu söylenenler iftira diye konunun içeriğindeki şahsa sahip çıkıp beni de yalancı çıkartmaya çalışıyorsun. Zira ben hiçbir konuda emin olmadan iyi ya da kötü yorum yapmam, suçlamada da bulunmam. Vebal almam kul hakkına da girmem."

"Bak kızım ben hayatımda hiç yalan söylemedim hiç kimseye de iftira atmadım. Senin o ağızların bana sökmez haa diyorsan ki 'Bu rezilliğe ben de çanak tutup onaylıyorum' o zaman başka. O da senin kendi hür iraden ve tercihin olur. O şahsın Selin Ciğerci ile beraber Ebru Gündeş hanımefendiyi dinlemeye gitmesi beni ne enterese eder kaldı ki sevgili Ebru'nun konser verdiği tarih bundan en az iki hafta önce idi yine ayrıca ben koskoca kadın oturup da sevgili Ebru'yu ya da sevgili Sibel'i ya da genç çocuklarımı kıskanacak konumda birisi miyim? Hepiniz evlerinizde oturuyorken çalışan en kafa isimler dükkan açamıyorken hepinizin ablası olan 73 yaşındaki ben okuduğum gazinoyu kapıların dışına kadar müşterilerle her zaman her yerde olduğu gibi yine zınga zıng dolduran ve müşteri izdihamı yaşatan yine ben. Oturup da bu bahsettiğim çocuklarımı mı kıskanacağım ha? Şunu kafanın her yerine yaz bir kere ben kıskanmam, kıskanılırım."

"YAŞINDAN BÜYÜK LAFLAR ETME, ELİMDEKİ DELİLLERLE SEN DE ÇOK UTANIRSIN"

"Bu 50 sene boyunca hep de böyle oldu çünkü ben her devrin kadınıyım. Ayrıca mevsimler değişir ama benim popülatirem hiçbir zaman değişmez ve değişmeyecek de inşallah. Onun için böyle yaşından büyük çok bilmiş laflar etme çünkü zamanı geldiği vakit elimdeki var olan delillerle sen de çok utanırsın ve çok utanacaksın da tüm kamuoyu önünde. Kendi dişine göre kişileri bul ve onlara muhalefet edip primini yap. Ben sana 100 numara büyük gelirim çocuğum. Hadi şimdi kime sahip çıkıyorsan çık beni de nasıl üzebiliyorsan üz bakalım da bir görelim üzülmek nasıl oluyormuş. Hodri meydan."