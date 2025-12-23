Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

EMRULLAH ERDİNÇ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirilen Erdinç, savcılıkta ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

SERBEST KALIR KALMAZ AÇIKLAMA YAPTI

Erdinç, serbest kalmasının ardından ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Erdinç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Herkese merhaba. Dostlarımın benim için üzüldüğü bir gün oldu. Ama hepimizin boynu biliyorsunuz ki adaletin önünde kıldan incedir ve adalet, benim Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy'la olan dostluğuma dair bilgime, ifademe başvurmayı talep etti. Ben de geldim. Savcı beye ifademi verdim. Bildiklerimi anlattım. Mehmet Akif Ersoy'a dair. Bu kapsamda da savcılığın vermiş olduğu talep doğrultusunda, adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmama karar verildi. Anlattığım, verdiğim ifadelerden kaynaklı.

"SAÇ VE KAN TESTİNİN YAPILMASINI BEN TALEP ETTİM"

Ben tabii ki ifadenin sonunda şunu da belirttim. Bunu da sizlere söyleyeyim. Özellikle kan ve saç testine tabi tutulmamı istedim. Çünkü bugünkü yaşadığım bu süreçte beni Adli Tıp'a götürmemişlerdi. Saç ve kan testinin yapılmasını ben talep ettim. Savcı Bey de şunu söyledi, 'Biz bir değerlendireceğiz' dedi ama 'Sizin uygun görmeniz değil, talep etmeniz, bizim uygun görmemiz gerekiyor' dedi. 'Çünkü Adli Tıp, her isteyen kişinin bu anlamda saç testini ve kan testini alan bir birim değildir' dedi. 'Biz bir bakacağız, değerlendireceğiz' dedi, ona göre karar vereceğini söyledi.

"ADLİ KONTROL OLMAKSIZIN SERBEST BIRAKILMAMA KARAR VERİLDİ"

Ve sonrasında kısa bir süre sonra da kararını açıkladı savcı. Dediğim gibi adli kontrol olmaksızın, yani ne yurt dışı çıkış yasağı ne herhangi bir şekilde bir imza karşılığı olmadan, benim serbest bırakılmama karar verdi. Ve yine orada savcı şunu belirtti, 'Saç ve kan testine de gerek yoktur' dedi. 'Biz zaten dosyada ne olduğunu görüyoruz' dedi.

"DEVLET NE ZAMAN İSTERSE YİNE İFADE VERMEYE DE HAZIRIM"

Böylece de benim ifadem tamamlandı. Adliyeden çıktım ve bu süre içerisinde, dediğim gibi, yargı ne zaman isterse, devlet ne zaman isterse yine ifade vermeye de hazırım. Beni merak eden bütün dostlarıma da teşekkür ediyorum. Ve son bir not: Yayınlarıma da kaldığım yerden devam edeceğim.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta startı verilen soruşturma kapsamında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dosyanın genişletilmesiyle birlikte operasyonun ikinci aşamasında yeni isimler gündeme gelmiş, Hürriyet yazarlığı da yapan sosyal medya fenomeni Cihan Şensözlü ile Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın da yer aldığı 6 şüpheli daha tutuklanmıştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da aynı soruşturmada ifade vermiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise Emrullah Erdinç, Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz hakkında gözaltı kararı uygulanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koz ve Evirgen, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.