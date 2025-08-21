Geçen hafta evine düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı, kamuoyunun dikkatini çekti. Babasının yargı sürecini yakından takip eden ve hem emniyet hem de adliye önünde babasının yanında destek için nöbet tutan Seraf Özer'in kim olduğu merak ediliyor. Seraf Özer ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Seraf Özer kimdir? Seraf Özer kaç yaşında, nereli?

SERAF ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer'in kızı Seraf Özer, profesyonel avukatlık kariyerine sahip bir hukukçu olarak dikkat çekiyor. Babasının da avukatlığını üstlenen Seraf Özer, 2010-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. Ardından, 2015-2017 yılları arasında aynı üniversitede İş Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. Seraf Özer, şu anda Ankara merkezli bir holdingde hukuk danışmanı olarak görev yapıyor ve mesleki deneyimini burada sürdürüyor.

SERAF ÖZER KAÇ YAŞINDA?

Seraf Özer'in yaşı, kamuoyunun merak ettiği önemli bilgiler arasında yer alıyor. Hukuk alanında eğitim almış ve profesyonel kariyerini sürdüren Özer, yaklaşık 30'lu yaşlarının ortalarında olduğu tahmin ediliyor. Kesin doğum tarihi kamuya açıklanmasa da, eğitim geçmişi ve mesleki deneyimleri göz önüne alındığında genç bir hukukçu olduğu biliniyor.

SERAF ÖZER KAÇ NERELİ?

Seraf Özer'in memleketi ve kökeni, kamuoyunda merak edilen detaylardan biri oldu. İstanbul ve çevresinde yetiştiği bilinen Seraf Özer, ailesinin kökenleri ise Esenyurt bölgesine dayanmaktadır. Hem eğitim hem de mesleki hayatını ağırlıklı olarak İstanbul'da sürdüren Özer, bölgesine ve ailesine bağlılığıyla tanınıyor.

SERAF ÖZER'İN BABASI KİMDİR?

Seraf Özer'in babası, Türkiye'nin siyaset sahnesinde tanınan isimlerden biri olan Ahmet Özer'dir. Esenyurt Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet Özer, uzun yıllardır bölgesinde aktif siyaset yapmaktadır. Son dönemde yaşanan gelişmelerle gündeme gelen Ahmet Özer, aynı zamanda kızı Seraf Özer'in de hayatında önemli bir yere sahiptir.