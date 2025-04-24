"Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kaç yaşında, nereli?" sorusu da internet kullanıcıları tarafından sıkça soruluyor. Jeoloji alanındaki uzmanlığı ve akademik geçmişi ile dikkat çeken Üşümezsoy, televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla da geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki, Şener Üşümezsoy kimdir? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuş, Kırım Tatarı kökenli bir ailenin çocuğudur. 2025 yılı itibarıyla 75 yaşındadır.

Eğitim hayatına Pertevniyal Lisesi'nde başlayan Üşümezsoy, 1969 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazanmış ve burada lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede yaparak akademik kariyerine adım atmıştır. 1991 yılında profesör unvanını almış, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmıştır. Ayrıca, Almanya'da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde (MTA) de bir süre çalışmıştır.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, özellikle 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi sonrasında yaptığı öngörülerle tanınmıştır. Deprem bilimleri alanında önemli çalışmalara imza atmış, halkı deprem konusunda doğru bilgilendirme amacıyla "İstanbul Depremi", "Vatandaş için Deprem Rehberi" ve "17 Ağustos Sonrası Marmara'da Deprem Riski" gibi eserler kaleme almıştır.

Akademik kariyerinin yanı sıra, ekonomi, tarih ve strateji konularında da siyasi ve ideolojik incelemeler yapmış, bu alanlarda da pek çok kitap yazmıştır. Ayrıca, 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve Kenya'da yapılan "Trophy Türk" yarışmasına, 2013 yılında Show TV'nin "Ben Buradan Atlarım" yarışmasına katılmıştır.