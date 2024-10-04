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Semih Çelik Ayşenur Halil'i neden öldürdü?

Semih Çelik Ayşenur Halil'i neden öldürdü?
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İstanbul Eyüpsultan'da Semih Çelik isimli bir şahıs Ayşenur Halil isimli bir kadını öldürdü. Bu cinayetten sonra Fatih'te bir kadının boğazını kesti ve intihar etti. Ayşenur Halil kimdir? Olayın ardından Semih Çelik Ayşenur Halil'i neden öldürdü, sevgilisi miydi, Semih Çelik neden intihar etti merak edildi. Semih Çelik kimdir? Peki, Semih Çelik Ayşenur Halil'i neden öldürdü?

Semih Çelik Ayşenur Halil kimdir? İstanbul Eyüpsultan'da Semih Çelik isimli bir şahıs Ayşenur Halil isimli bir kadını öldürdü. Bu cinayetten sonra Fatih'te bir kadının boğazını kesti ve intihar etti. Ayşenur Halil kimdir? Olayın ardından Semih Çelik Ayşenur Halil'i neden öldürdü, sevgilisi miydi, Semih Çelik neden intihar etti merak edildi. Semih Çelik kimdir? Peki, Semih Çelik Ayşenur Halil'i neden öldürdü? Detaylar...

SEMİH ÇELİK AYŞENUR HALİL'İ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik, bir kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Kendisi de surlardan atlayarak intihar ederken, dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şahsın olaydan önce 19 yaşındaki bir kadını daha öldürdüğünü belirtti. Eyüpsultan'da öldürdüğü kadının isminin Ayşenur Halil olduğu öğrenildi.

Kasaplık geçmişi olduğu öğrenilen şüphelinin, İ.U.'nun bedenini nizami şekilde 6 parçaya ayırarak Edirnekapı surlarına götürdüğü belirlendi. Edirnekapı surlarına çıkan zanlının, önce genç kızın kafasını aşağıya attığı, ardından ise kendini ipe bağlayarak surlardan atladığı tespit edildi.

Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu. İncelemelerde, defterde çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi. Bu tüyler ürpertici detay, cinayetin önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Semih Çelik Ayşenur Halil'i neden öldürdü?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, şahsın olaydan birkaç saat önce bir kadını daha öldürdüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 04.10.2024 tarihinde Fatih içesinde bulunan surlardan atlamak suretiyle meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak; yapılan çalışmalarda; S.C.(19) isimli şahsın surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H.(19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U.(19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Semih Çelik Ayşenur Halil'i neden öldürdü?

AYŞENUR HALİL KİMDİR?

Ayşenur Halil, 19 yaşındadır. İstanbul Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından öldürüldü.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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