Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında ve nereli?

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SELİN TÜRKMEN KİMDİR?

Selin Türkmen, 2000 yılında İzmir'de doğdu. Hukuk fakültesi mezunu olan Türkmen, ilk olarak Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle tanınmıştır. "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Çimen karakteri ile popüler olan Türkmen, oyunculuğuyla dikkat çekiyor.