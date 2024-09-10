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Selena Gomez kimdir? Selena Gomez kaç yaşında, nereli? Selena Gomez'in markasının adı ne?

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Ünlü pop şarkıcısı ve oyuncu Selena Gomez hayatı merak ediliyor. Selena Gomez'in yaşamına, kariyerine ve kendi markasına dair bilgiler bu içerikte yer alıyor. Gomez'in nereli olduğu, kaç yaşında olduğu araştırılıyor.

Ünlü pop şarkıcısı ve oyuncu Selena Gomez'in yaşamı, kariyeri ve başarıları oldukça merak ediliyor. 22 Temmuz 1992 doğumlu olan Gomez, ABD'nin Teksas eyaletinde dünyaya gelmiştir. Babası Meksikalı, annesi ise İtalyan kökenlidir. Peki, Selena Gomez kimdir? Selena Gomez kaç yaşında, nereli? Selena Gomez'in markasının adı ne?

SELENA GOMEZ KİMDİR?

Selena Gomez, Amerikalı bir şarkıcı, oyuncu ve yapımcıdır. 22 Temmuz 1992'de ABD'nin Teksas eyaletinde doğmuştur. Genç yaşta oyunculuğa başlayan Gomez, özellikle Disney Channel'da yayımlanan Wizards of Waverly Place dizisindeki "Alex Russo" karakteriyle tanınmıştır. Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerine de başarıyla devam eden Gomez, birçok hit şarkı ve albüme imza atmıştır.

Selena Gomez kimdir? Selena Gomez kaç yaşında, nereli? Selena Gomez'in markasının adı ne?

SELENA GOMEZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

22 Temmuz 1992 doğumlu olan Selena Gomez, 32 yaşındadır.

Selena Gomez kimdir? Selena Gomez kaç yaşında, nereli? Selena Gomez'in markasının adı ne?

SELENA GOMEZ'İN MARKASININ ADI NE?

Selena Gomez, güzellik markası "Rare Beauty" ile de adından söz ettirmektedir. 2020 yılında piyasaya sürdüğü bu marka, hem makyaj ürünleri hem de sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. Rare Beauty, güzellik algılarına meydan okuyan ve özgüveni destekleyen bir marka olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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