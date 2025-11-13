Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu? SON DAKİKA! Selahattin Demirtaş ne zaman tahliye olacak?

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu? Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği karar sonrası gözler istinaf mahkemesine çevrildi. Kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen dosya, şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nin gündeminde. Peki, Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu? Selahattin Demirtaş ne zaman tahliye olacak? Selahattin Demirtaş'ın tahliye süreci nasıl işleyecek? Detaylar haberimizde...

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLDU?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilip edilmediği yönündeki iddialar gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Ancak resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre Demirtaş henüz tahliye edilmedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, Selahattin Demirtaş hakkında verilen hüküm ilk derece mahkemesinde sonuçlanmış, dosya şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından incelenmektedir. Tunç, bu sürecin devam ettiğini ve kararın istinaf mahkemesi tarafından verileceğini belirtti.

Dolayısıyla "Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?" sorusunun cevabı şu an için hayır. Ancak süreç ilerlemekte ve kamuoyunun gözü istinaf mahkemesinin vereceği kararda.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NE ZAMAN TAHLİYE OLACAK?

Selahattin Demirtaş'ın ne zaman tahliye edileceği sorusu, AİHM kararının ardından daha da önem kazandı. Tahliye için kesin bir tarih verilmiş değil. Hukuki süreç hâlâ devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Demirtaş hakkında "hükümözlü" statüsünün geçerli olduğunu ve davanın istinaf aşamasında olduğunu ifade etti. Yani mahkeme süreci sonuçlanmadan Demirtaş'ın tahliye edilmesi mümkün görünmüyor.

Bununla birlikte bazı siyasi çevrelerde ve basında, AİHM kararının ardından tahliyenin yakın zamanda gerçekleşeceği iddiaları dile getiriliyor. Ancak bu iddialar, resmi bir kararla desteklenmiş değil. Tahliye tarihi, tamamen istinaf mahkemesinin kararına bağlı olacak.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Selahattin Demirtaş'ın tahliye süreci, iç hukuk ve uluslararası hukuk arasında işleyen çok katmanlı bir mekanizmadır. Süreç aşağıdaki şekilde ilerlemektedir:

AİHM Kararı ve İhlal Tespiti:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş'ın tutukluluk koşullarının "özgürlük ve güvenlik hakkı" kapsamında ihlal oluşturduğuna hükmetti. Mahkeme, tutukluluğun siyasi saiklerle uzatıldığını belirtti.

Kararın Kesinleşmesi:

Türkiye'nin karara itirazı AİHM tarafından reddedildi ve karar kesinleşti. Bu durum, Türkiye açısından bağlayıcı bir sonuç doğuruyor.

Dosyanın İç Hukuka Yansıması:

AİHM kararının ardından dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne ulaştı. Mahkeme şu anda bu kararı değerlendiriyor.

İstinaf Mahkemesi İncelemesi:

İstinaf mahkemesi, hem ilk derece mahkemesinin verdiği hükmü hem de AİHM kararını dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacak. Tahliye kararı ancak bu değerlendirme sonucunda verilebilir.

Uygulama ve Tahliye:

Mahkeme tahliye yönünde karar verirse, bu karar cezaevi yönetimine bildirilir ve gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Bu nedenle tahliye süreci yalnızca AİHM kararıyla değil, iç hukuk mekanizmalarının nasıl işleyeceğiyle de doğrudan bağlantılıdır.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE SÜRECİNDE AİHM KARARI

Selahattin Demirtaş'ın tahliye sürecinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı belirleyici öneme sahiptir. AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi nedenlerle uzatıldığını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin ihlal edildiğini tespit etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tutuklulukla ilgili AİHM'nin 5. Maddesi'ndeki güvenlik hakkıyla, tutuklama şartlarıyla ilgili olarak AİHM'ye yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal kararı vermişti. Bu daire kararı büyük dairede görüşülmesi panel tarafından kabul edilmemişti, 5 kişilik panel bunu değerlendirmemişti. Daire kararı bu yönüyle kesinleşmiş oldu. Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Mahkemenin değerlendirme sürecini hep birlikte beklemek gerekecek."

Bu açıklamalar, AİHM kararının iç hukukta dikkate alınacağını ancak nihai kararın Türk mahkemeleri tarafından verileceğini gösteriyor.