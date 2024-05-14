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Selahaddin Eyyubi dizisinin Bernard'ı oynayan Berk Cankat nereli, kaç yaşında?

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Selahaddin Eyyubi dizisinde Bernard karakterine hayat veren Berk Cankat'ın hayatı merak konusu oldu. Türk dizi ve sinema dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Berk Cankat, son dönemde Selahaddin Eyyubi dizisi ile adından sıkça söz ettiriyor. Kendisi hakkında merak edilen detaylar arasında ise nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu bilgileri yer alıyor.

TRT 1'in ekranlarında her Pazartesi akşamı yayınlanan Eyyubi dizisi, izleyicileri karakterleriyle büyülüyor. Özellikle Berk Cankat'ın canlandırdığı karakter izleyiciler arasında gündem oluşturuyor. Dizi, Eyyubi ailesinin yaşadığı maceraları ve tarihi olayları izleyicilere aktarırken, Berk Cankat'ın etkileyici oyunculuğu da dikkat çekiyor. Selahaddin Eyyubi dizisinin Bernard'ı oynayan Berk Cankat nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

BERK CANKAT KİMDİR?

Aslen Çerkes kökenli olan Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. Çocukluğu, mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği sebebiyle; Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde geçti. Bu sebeple; ilkokul'u Hatay'da, ortaokul ve liseyi ise Ankara'da okudu. Ortaokul ve lise döneminde, okul tiyatrosunda yer aldı. Amatör olarak ilk tiyatro deneyimini de, 1999 senesinde Haldun Taner'in yazdığı "Ay Işığında Samata" oyununda aldığı rol ile kazandı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Bilkent Üniversitesi - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. (2002-2007)

Selahaddin Eyyubi dizisinin Bernard'ı oynayan Berk Cankat nereli, kaç yaşında?

Üniversite yıllarında hiç oyunculukla ilgilenmedi. Üniversiteden mezun olduktan sonra çok yakın arkadaşı ile birlikte grafiker mesleğini yapmak için İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve artık profesyonel olarak tiyatro hayatına başladı. 2011 yılında Anton Chekhov'un yazdığı "Martı" ve Dejan Dukovski'nin yazdığı "Barut Fıçısı" oyunlarında, 2012 yılında ise Muzaffer İzgü'nün yazmış olduğu "Merhaba Efendim" adlı tiyatro oyununda rol aldı. Ayrıca tiyatro hayatında "Kızıl Ötesi Aydınlık" adlı oyunda, Civan Canova'nın, "Otobüs" adlı oyunda ise Vahide Perçin'in asistanlığını üstlenmiştir.

Selahaddin Eyyubi dizisinin Bernard'ı oynayan Berk Cankat nereli, kaç yaşında?

İlk televizyon dizisi tecrübesini ise, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayınlanan, Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile kazandı. Bu dizide, fantastik güçlere sahip olan ve bakışlarıyla zihinleri kontrol eden "Savaş" karakterini canlandırdı. Bu dizi ile adını duyurduktan sonra, 2014 yılında Medcezir dizisine konuk oyuncu olarak katıldı ve dizide "Cem" karakterine hayat verdi. Ekranlara iyice ısınan oyuncu, 2014 yaz sezonunda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve 2015 yılında sona eren Güzel Köylü dizisinde "Cemal" karakterini canlandırdı. Berk Cankat dizide; Gizem Karaca, Mehmet Ali Nuroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerle birlikte yer aldı. Ancak bu dizi, 17 Haziran 2015 tarihinde sona erdi. 12 Kasım 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Tims Productions'ın yapımını üstlendiği Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Yeniçeri acemisi olan "İskender(Alex)" karakterini canlandırdı. Berk Cankat, Ocak 2016 tarihinde ELLE dergisi tarafından düzenlenen ELLE Style Awards - Yılın Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynamıştır.

Selahaddin Eyyubi dizisinin Bernard'ı oynayan Berk Cankat nereli, kaç yaşında?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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