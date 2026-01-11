Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Antalya'da halk otobüsü şoförü olarak görev yapan A.Ü.'nün, otobüse binmek isteyen şehit yakını anne ve kızını "kart basılmadı" gerekçesiyle indirdiği ve "Şehit ailesi olman beni ilgilendirmez" dediği iddiası sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Görüntülerin ardından hakkında idari soruşturma başlatılan A.Ü., bugün silahlı saldırıya uğradı.

ŞEHİT ANNESİ VE KIZI OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ

İddiaya göre şehit annesi A.A. ve kızı, kartlarını okuttuklarını söylemelerine rağmen şoför tarafından kartın basılmadığı gerekçesiyle otobüsten indirildi. Ailenin şehit yakını olduğunu belirtmesine rağmen şoförün kullandığı öne sürülen sözler kamuoyunda infial yaratmış, olayla ilgili süreç başlatılmıştı.

ANTALYA'DA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Tartışmaların odağındaki şoför A.Ü., bugün Antalya'da kurşunların hedefi oldu. Vücuduna iki kurşun isabet ettiği belirlenen A.Ü.'nün saldırı sonrası sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmazken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

DİKKAT ÇEKEN SEDAT PEKER DETAYI

Öte yandan kırmızı bültenle aranan ve Dubai'de yaşadığı bilinen Sedat Peker'in, saldırıya ilişkin çok sayıda paylaşımı sosyal medya hesabından aktardığı görüldü. Saldırganın ateş açarken "Ruh Adam'ın selamı var" dediği iddia edildi.