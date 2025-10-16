Sedat Peker kimdir? Sedat Peker kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türkiye'de adını uzun yıllardır duyduğumuz Sedat Peker, özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte gündemin sıkça konuşulan figürlerinden biri haline geldi. Sakarya'da dünyaya gelen Peker, kariyerine farklı alanlarda başladıktan sonra özellikle organize suçlarla ilişkilendirildi. Sedat Peker'in kim olduğu, nereli olduğu ve kariyerinde neler yaşandığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEDAT PEKER KİMDİR?

Sedat Peker, gerek Türkiye'de gerekse uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren ve tartışmalı bir figürdür. 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Rizeli kökene sahip olan Peker, uzun süre Almanya'da yaşamıştır ve Turancı kimliğiyle tanınmaktadır.

İş hayatına 1990'lı yıllarda otomotiv sektöründe bir girişim ile başlayan Peker, ortağından ayrıldıktan ve yaşanan hukuki süreçlerin ardından yasa dışı örgüt yapılanmalarına karışmıştır. Zaman içinde suç örgütü kurma, tehdit, silah suçları, adam öldürmeye azmettirme gibi ağır suçlarla sıkça gündeme gelmiş, hakkında çok sayıda soruşturma ve dava açılmıştır.

SEDAT PEKER KAÇ YAŞINDA?

Sedat Peker 26 Haziran 1971 doğumlu olduğu için, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

SEDAT PEKER NERELİ?

Sedat Peker, Sakarya doğumludur. Ancak köken olarak Rize'ye dayanan ailesiyle bilinir.

SEDAT PEKER'İN KARİYERİ

Sedat Peker, kariyerine otomotiv servis işletmeciliğiyle başlamış; ortağıyla yolları ayrıldıktan sonra yasadışı faaliyetlere yönelmiştir. 1997 yılında Rize'de bir kaçakçının öldürülmesi olayında adı geçmiştir. 1998 yılında Romanya'dan Türkiye'ye iade edilmiş, "örgüt kurma" gibi suçlamalarla yargılanmış ve ceza almıştır.

2005 yılında "Kelebek Operasyonu" ile tutuklanmış; 2007'de ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca Ergenekon davası kapsamında da "silahlı terör örgütü kurma" suçlamasıyla yargılanmıştır. Mahkemelerde aldığı cezalar ve davalar sonucunda bazı hükümlülük dönemleri yaşamış, bazı kararlar bozulmuş ya da yeniden ele alınmıştır.

Sosyal kamuoyunda; yardım faaliyetleriyle de gündeme gelmiş, hayır işleri ve dernek destekleriyle tanınmıştır.

SEDAT PEKER EVLİ Mİ?

Evet, Sedat Peker 2008 yılında Özge Yılmaz ile evlenmiştir. Bu evlilikten Serdar Han, Boğaçhan Talha, Celal Han ve Filiz Lina adlı çocukları olmuştur.