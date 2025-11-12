Haberler

Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti

Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından Sedat Peker, sosyal medya hesabından Bölükbaşı aleyhine yapılan bir paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi. Paylaşımda, "Furkan Bölükbaşı öyle bir milli nefreti haline geldi ki, tarihte ilk kez sağcısı ve solcusu aynı anda zafer kutluyor" ifadeleri yer aldı.

  • Furkan Bölükbaşı, 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alındı ve tutuklandı.
  • Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı aleyhine yapılan bir paylaşımı Instagram hikayesinde paylaştı.
  • Furkan Bölükbaşı, emniyette verdiği ifadede siber suçların tespitinin hatalı olduğunu ve sonradan üretildiğini savundu.

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı yaptığı paylaşım sonrası 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alındı. Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

SEDAT PEKER'İN TAVRI BELLİ OLDU

Olayın yankıları sürerken son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sedat Peker'den de dikkat çeken bir hamle geldi. Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Furkan Bölükbaşı aleyhine yapılan bir paylaşımı Instagram hikayesinde paylaştı. Peker'in alıntıladığı paylaşımda "Furkan Bölükbaşı öyle bir milli nefreti haline geldi ki tarihte ilk kez sağcısı ve solcusu aynı anda zafer kutluyor" ifadeleri yer aldı.

İşte Sedat Peker'in alıntıladığı o paylaşım;

Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bölükbaşı, emniyette verdiği ifadede kendini şu sözlerle savundu: "Zira siber suçların tespit ettiği araştırma raporunda yer alan ekran görüntüsündeki tespit saati 17.15 tir oysa savcılığın tespit ettiği ekran görüntüsünün saati ise 15.17'dir. Bu anlamda araştırma raporundaki tespit hatalıdır. Yine siber suçların araştırma raporunda bahse konu ekran görüntüsünün saati 17.15 olarak belirtilmesine rağmen bu ekran görüntüsü birçok kez siber suçların tespit ettiği saatten önce birçok X kullanıcısı tarafından paylaşılmıştır. Bu iki durum arasında yaklaşık 2 saat bulunmaktadır. Bahse konu mecranın niteliği gereği bir paylaşım yapılmadan önce ekran görüntüsü alınarak bu paylaşım yapılamaz.

Savcılığın tespit ettiği ekran görüntüsünde bir 'Omerdumgiriz' isimli bir kullanıcının paylaşımının alıntılandığı görülmektedir. Ancak siber suçların tespitinde böyle bir alıntılama bulunmamaktadır. Ayrıca yine savcılığın tespit ettiği ekran görüntüsünde diğer bütün X paylaşımlarında olduğu gibi görüntülenme sayısı görülmektedir. Ancak siber suçların araştırma raporunda bu hususta bulunmamaktadır. Yine siber suçlar tarafından yapılan tespite ait url adresinin bir tarayıcıya girildiği zaman 'burada görecek bir şey yok. Henüz...' şeklinde ibare ile karşılaşılmaktadır.

Oysa eğer bu urlye bağlı bir paylaşım yapılmış olsaydı tarayıcıya bu url girildiği taktirde ya paylaşımın kendisi görüntülenirdi yada silinme durumunda 'bu gönderi silindi' uyarısı belirirdi. Bu nedenlerden ötürü siber suçların tespitine katılmıyorum. Ve bu tespitin sonradan üretilmiş olduğunu düşünüyorum."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Birileri iki ayyaş derken bu müptezelde gaza geldi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
