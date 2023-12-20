Bugün Google ana sayfasında yer alan doodle, ünlü Türk mimar Sedad Hakkı Eldem'i anmak için hazırlandı. Mimar Sedad Hakkı Eldem neden doodle oldu ve kimdir soruları gündeme geliyor. Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında öldü ve ne iş yapıyordu merak ediliyor. Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir, neden doodle oldu? Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında öldü ve ne iş yapıyordu?

Sedad Hakkı Eldem kimdir, neden doodle oldu? Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında öldü ve ne iş yapıyordu?

Sedad Hakkı Eldem kimdir ve neden Google Doodle'ında kendisine yer verildiği merak ediliyor. Ünlü mimar Sedad Hakkı Eldem kimdir ve eserleri neler olduğu araştırılıyor. Sedad Hakkı Eldem neden doodle olduğu sorgulanırken, Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında öldü ve ne iş yapıyordu sorularına yanıt aranıyor. Sedad Hakkı Eldem kimdir, neden doodle oldu? Detaylar haberimizdedir…

SEDAD HAKKI ELDEMNEDEN DOODLE OLDU?

Google, Sedad Hakkı Eldem'in doğum gününü anmak ve mimarlıktaki mirasını vurgulamak amacıyla özel bir Doodle tasarladı. Eldem'in eserleri, Türkiye'nin mimari kimliğine katkı sağlamış ve günümüzde hala önemini korumaktadır.

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR?

Sedad Hakkı Eldem, 20 Aralık 1908 yılında İstanbul'da doğdu ve 7 Eylül 1988 yılında İstanbul'da vefat etti. Türk mimar, akademisyen ve yazar. 20. yüzyılın önde gelen Türk mimarlarından birisi olan Sedad Eldem'in büyük dedesi son Osmanlı aristokrat ailesinin soyundan gelen Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'dır. Diplomat İsmail Hakkı Eldem'in oğludur. Ayrıca, ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey büyük dayısıdır.

Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a döndü. 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi. 1932'de İstanbul'da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalara yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda görev aldı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948'de Lozan'da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği'nde (UIA) Türkiye'yi temsil etti. 1986'da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul'da öldü ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Eserlerinden seçmeler

Sedad Hakkı Eldem ve Emin Onat tarafından tasarlanan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Binası, Beyazıt, Fatih

Eldem tarafından yapılan Derinkök Yalısına ait eskiz çizim, 1982

1934: Maçka'daki Firdevs Hanım Evi

1934-1937: Yalova Termal Oteli

1937-1938: Ankara Gümrük ve Tekel Müdürlüğü

1944: Emin Onat'la Wsi

1948: Maçka'da Şark Kahvesi

1951-55: Emin Onat'la İstanbul Adalet Sarayı binası

1962-1964: Zeyrek'teki SSK Zeyrek Tesisleri

Vaniköy'deki Suna Kıraç yalısı,

1971: Fındıklı'daki Aksigorta Genel Merkezi

1972-1974: Hamdi Şensoy'la birlikte Taksim Atatürk Kitaplığı

1975-1980: Tarabya'da Rahmi Koç evi

1980-1988: Maslak'taki Alarko Holding büro binaları

Kitapları