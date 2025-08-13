Seda Üren, uzun süredir medyada gözükmemesine rağmen müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Sahip olduğu güçlü ses tonu ve yorumuyla dikkat çeken sanatçı, zaman zaman gündeme gelmesiyle birlikte yeniden merak konusu haline geliyor. Müzik kariyerindeki başarılı projeleriyle tanınan Seda Üren'in yaşamı ve sanat hayatına dair detaylar, özellikle ekran başındaki izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Seda Üren ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Seda Üren kimdir? Seda Üren nereli, kaç yaşında?

SEDA ÜREN KİMDİR?

Müziğe olan ilgisini çocuk yaşlarda fark ettiren Seda Üren, sanat yolculuğuna genç yaşta başladı. 16 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'ne kabul edilen Üren, burada aldığı eğitimle müzik kariyerine sağlam adımlarla ilerledi. Konservatuvar döneminde Bülent Ersoy ve Emel Sayın gibi usta isimlere vokal yaparak sahne tecrübesini artırdı ve adını duyurmaya başladı.

SEDA ÜREN KAÇ YAŞINDA?

1982 yılında İstanbul'da doğan Seda Üren, sanat dünyasında genç yaşlardan itibaren kendine yer edinmeyi başarmıştır. Müzik alanındaki yeteneğini erken yaşlarda fark eden Üren, aldığı konservatuvar eğitimiyle bu yeteneğini geliştirmiştir. Uzun yıllardır sahnelerde ve müzik dünyasında adından söz ettiren sanatçı, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Sessiz geçen yıllarına rağmen hâlâ geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Seda Üren, zaman zaman geçmişteki projeleriyle gündeme gelmektedir.

SEDA ÜREN NERELİ?

İstanbul'da doğup büyüyen Seda Üren, sanat hayatının temelini bu kültürel ve sanatsal anlamda zengin şehirde atmıştır. Türkiye'nin sanat başkenti olarak kabul edilen İstanbul, ona hem ilham hem de birçok fırsat sunmuştur. Müzik kariyerinin büyük bir bölümünü bu şehirde sürdüren Üren, İstanbul'un sanat çevresi içinde gelişerek sahneye adım atmıştır.

SEDA ÜREN EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

Seda Üren, 2013 yılında iş insanı Ercüment Nefesoğlu ile evlenmiştir. Tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren bir anonim şirketin CEO'su olan Nefesoğlu, aynı zamanda Sivas Zara kökenlidir ve iş dünyasında tanınan bir isimdir. Üren ve Nefesoğlu çifti, gözlerden uzak ama uyumlu bir evlilik sürdürüyor. Medya ile fazla iç içe olmayan ikili, özel hayatlarını genellikle kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etmektedir. Ancak zaman zaman magazin gündeminde birlikte görüntülenmeleriyle dikkat çekerler.