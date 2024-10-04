Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ÖSYM?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme) Ankara'da gerçekleştirilecek. Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ÖSYM?

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI ELEME SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme) 6 Ekim Pazar günü Ankara'da yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme) 6 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, toplam 10 bina ve 160 salonda uygulanacak sınava 4 bin 970 adayın başvurduğunu belirtti.

Emniyet görevlisi dahil 573 personelin sınavda görev alacağını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Adaylara Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi Testleri uygulanacak. Genel Yetenek Testi 35 sorudan, Genel Kültür Testi 10 sorudan, Alan Bilgisi Testleri 15'er sorudan oluşacak. Adaylara 140 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler."

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme sınavı sonuçları 31 Ekim'de açıklanacak.