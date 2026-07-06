Savunma sanayinde dijital mühendislik gerçeği: Tasarım yazılımları tek başına yeterli mi?

Savunma sanayinde dijital tasarım yazılımlarının kullanımı artık standart bir mühendislik pratiği haline gelmiş durumda. Catia ve SolidWorks gibi ileri modelleme araçları, karmaşık sistemlerin sanal ortamda milimetrik hassasiyetle tasarlanmasını mümkün kılarken, bu modellerin üretim hattındaki karşılığı her zaman aynı doğrulukta olmayabiliyor. Özellikle yüksek hassasiyet gerektiren savunma sistemlerinde dijital doğruluk ile fiziksel üretim doğruluğu arasındaki fark, sektörün en önemli mühendislik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Savunma sanayinde üretim süreçleri üzerine çalışan uzmanlar, dijital tasarımın tek başına başarı anlamına gelmediğini, tasarımın üretilebilirlik perspektifiyle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Mekanik tasarım, ileri üretim teknolojileri ve savunma projelerinde görev alan Mazaka Endüstriyel A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alper Doğan da bu yaklaşımın sahadaki önemine dikkat çekiyor.

"Tasarım süreçleri artık büyük ölçüde dijital ortamda yürütülüyor. Catia ve SolidWorks gibi yazılımlar, mühendislerin karmaşık mekanik sistemleri yüksek hassasiyetle modellemesine imkân tanıyor. Ancak bu modellerin üretim hattına aktarıldığında birebir aynı sonucu vermesi, üretim gerçekleri nedeniyle her zaman mümkün olmuyor" diyen Doğan, dijital modelleme ile üretim arasındaki ilişkinin yalnızca yazılımla sınırlı olmadığını ifade ediyor.

Dijital model ile gerçek üretim arasındaki fark: Ekrandaki mükemmellik sahada değişebiliyor

Uzmanlara göre tolerans sapmaları, malzeme davranışları, işleme yöntemleri ve üretim ekipmanlarının teknik sınırları, dijital model ile fiziksel ürün arasında kaçınılmaz farklılıklar oluşturuyor. Savunma sanayinde kullanılan yüksek hassasiyetli bileşenlerde ise mikron seviyesindeki sapmalar bile sistem performansını doğrudan etkileyebiliyor.

Son yıllarda yürütülen savunma projeleri de bu gerçeği daha görünür hale getiriyor. Özellikle Canik’in silah platformlarında tasarım optimizasyonundan seri üretime geçiş süreçleri ile Roketsan'ın füze lançer sistemi için gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli mekanik üretimler, dijital tasarımın üretim kabiliyetiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Bu noktada dijital tasarım yalnızca bir başlangıç noktası olarak görülüyor. Bir modelin bilgisayar ortamında kusursuz görünmesi, sahada aynı kusursuzlukla üretileceği anlamına gelmiyor. Mühendisliğin asıl değeri ise tasarım ile üretim arasındaki bu farkın doğru yönetilmesinde ortaya çıkıyor.

Modelleme gerçeği: Tolerans, malzeme ve üretim sınırları

Dijital mühendislikte oluşturulan modeller ideal koşulları temsil ediyor. Ancak gerçek üretim ortamında malzeme karakteristikleri, işleme teknolojileri, montaj süreçleri ve kalite kontrol kriterleri devreye girerek tasarımın yeniden yorumlanmasını gerektiriyor. CNC işleme teknikleri, yüzey kaplamaları ve montaj hassasiyeti gibi faktörler, dijital modelin fiziksel dünyadaki karşılığını belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Dijital tasarım ile gerçek çalışma koşulları arasındaki ilişkinin uzun yıllardır mühendislik çalışmalarının konusu olduğuna dikkat çekiliyor. Doğan'ın 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen 15. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nda sunduğu "Design of Solar Cell Supported Thermoelectric Mini Chiller for Vaccine Conservation in Rural Areas" başlıklı çalışma da dijital tasarımın gerçek kullanım koşullarına uyarlanması ve sistem performansının optimize edilmesi üzerine geliştirilen akademik örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Üretilebilirlik analizi kritik önem taşıyor

Uzmanlara göre savunma sanayinde en kritik aşama yalnızca modelin çizilmesi değil, o modelin üretilebilirliğinin doğru analiz edilmesi. Tasarım ekipleri ile üretim ekipleri arasındaki koordinasyon eksikliği, yüksek hassasiyetli projelerde maliyet artışına ve zaman kayıplarına neden olabiliyor.

Mekanik tasarım, otomasyon sistemleri, yalın üretim ve güvenlik kritik mekanik sistemler üzerine uzun yıllardır çalışan Alper Doğan da dijital mühendisliğin üretim süreçlerinden bağımsız düşünülemeyeceğini belirterek, "Bir modelin dijital ortamda kusursuz olması, sahada aynı kusursuzlukla üretileceği anlamına gelmez; mühendislik tam da bu noktada tamamlanır" değerlendirmesinde bulunuyor.

Savunma sanayinde Canik, Aselsan ve Roketsan gibi firmalarda yürütülen karmaşık projeler, dijital-fiziksel uyumun stratejik önemini her geçen gün daha görünür hale getiriyor. Sektör temsilcilerine göre dijital mühendislik artık yalnızca tasarım aracı değil; üretim teknolojileri, kalite yönetimi ve tedarik süreçleriyle birlikte ele alınması gereken bütünleşik bir mühendislik sistemi olarak değerlendiriliyor.