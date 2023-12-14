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Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti

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İstanbul Adalet Sarayı'nda bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafı, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notuyla paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti. Tekışık'ın lüks otomobilleri hediye aldığı, sık sık Dubai'ye gittiği ortaya çıktı.

Savcının odasında çektirdiği fotoğrafla bir anda dikkatleri üzerine toplayan Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti. Sık sık Dubai'ye giden Tekışık'ın hediye otomobiller aldığı ortaya çıktı.

Savcının odasında fotoğraf çektiren Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti

SAVCININ ODASINDA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın, Cağlayan Adliyesi'nde görevli bir savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı. "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notunu düştüğü fotoğrafı binlerce takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaşan Tekışık hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcının ise görev yeri değiştirildi.

Savcının odasından paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti

BİR AVUKATA GÖRE ÇOK LÜKS YAŞAMI VAR

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Tekışık'ın lüks yaşamı da dikkat çekti. Tekışık'ın Mercedes ve BMW marka araç hediye aldığı, sık sık Dubai ve Paris'e gittiği görüldü.

Savcının odasından paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti

TEKIŞIK: SAVCININ ODASINA İSTEDİĞİM GİBİ GİRER İSTEDİĞİM GİBİ ÇIKARIM

Öte yandan önceki gün açıklama yapan Avukat Tekışık şunları söylemişti: "Ben tek başına çalışan ve İstanbul'da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü. Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin. Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Sadece bu kadar."

Savcının odasında fotoğraf çektiren Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti

İşte Avukat Tekışık'ın lüks yaşamından kareler:

Savcının odasından paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti

Savcının odasından paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti

Savcının odasından paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekti

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Hukuk

Cumhuriyet Savcısı Avukatlar Günü Dubai Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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