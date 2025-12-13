Haberler

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, sanatçının patronu Ferdi Aydın'ın dile getirdiği iddialar dosyaya yeni bir boyut kazandırdı. Aydın, "Başka tutuklama da olacak. Sultan itirafında üçüncü bir kişiyi de söylemiş. Üçüncü kişi de Tuğberk, o da alınmalı. Zaten alacaklar" dedi.

  • Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.
  • Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, olayda üçüncü bir kişi olarak Güllü'nün oğlu Tuğberk'in de tutuklanması gerektiğini iddia etti.
  • Ferdi Aydın, Güllü'nün ölümünden bir hafta önce kendisine 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdandır' dediğini aktardı.

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın canlı yayında dile getirdiği iddialar dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.

Şarkıcı Güllü'nün Şüpheli Ölümüne Dair Soruşturma Derinleşiyor

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

"Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Gülter'in avukatları davadan çekildiklerini açıkladı.

Şarkıcı Güllü'nün Şüpheli Ölümüne Dair Soruşturma Derinleşiyor

Olay yerinde bulunan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sultan Nur Ulu'nun babası A.U., evlerinde kaldıkları T.Y, şoför olarak bilinen şüpheli ve 17 yaşındaki bir şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÜLLÜ'NÜN PATRONUNDAN ÇARPICI İDDİALAR

Yaşanan gelişmelerin ardından Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Esra Ezmeci'nin sunduğu programa konuk oldu. Aydın, soruşturmayla ilgili yeni ve dikkat çeken iddialarda bulundu.

Şarkıcı Güllü'nün Şüpheli Ölümüne Dair Soruşturma Derinleşiyor

"ÜÇÜNCÜ KİŞİ TUĞBERK, O DA ALINMALI"

Aydın, olayda üçüncü bir kişinin daha bulunduğunu öne sürerek, 'Başka tutuklama da olacak. Sultan itirafında üçüncü bir kişiyi de söylemiş. Başka tutuklamalarda bekliyorum. Üç değil hatta 15 tane tutuklama bekliyorum. Bu işin içerisinde bir sürü insan var. İsim isim vermek istiyorum. Üçüncü kişi de Tuğberk (Güllü'nün oğlu), o da alınmalı. Zaten alacaklar" dedi.

Güllü'nün patronundan olay sözler: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

"BANA 'BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE OĞLUM YA DA KIZIMDANDIR' DEDİ"

Ferdi Aydın ayrıca Güllü'nün ölümünden yaklaşık bir hafta önce kendisine yaptığı bir konuşmayı da paylaştı. Aydın, "Güllü abla bana, 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdandır' dedi. Acaba kadını korkutmuşlar mıydı, keşke sorsaydım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Türk gemisinin vurulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı

Türk gemisinin vurulması sonrası Erdoğan'dan uyarı
title