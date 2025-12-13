Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın canlı yayında dile getirdiği iddialar dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

"Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Gülter'in avukatları davadan çekildiklerini açıkladı.

Olay yerinde bulunan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sultan Nur Ulu'nun babası A.U., evlerinde kaldıkları T.Y, şoför olarak bilinen şüpheli ve 17 yaşındaki bir şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÜLLÜ'NÜN PATRONUNDAN ÇARPICI İDDİALAR

Yaşanan gelişmelerin ardından Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Esra Ezmeci'nin sunduğu programa konuk oldu. Aydın, soruşturmayla ilgili yeni ve dikkat çeken iddialarda bulundu.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİ TUĞBERK, O DA ALINMALI"

Aydın, olayda üçüncü bir kişinin daha bulunduğunu öne sürerek, 'Başka tutuklama da olacak. Sultan itirafında üçüncü bir kişiyi de söylemiş. Başka tutuklamalarda bekliyorum. Üç değil hatta 15 tane tutuklama bekliyorum. Bu işin içerisinde bir sürü insan var. İsim isim vermek istiyorum. Üçüncü kişi de Tuğberk (Güllü'nün oğlu), o da alınmalı. Zaten alacaklar" dedi.

"BANA 'BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE OĞLUM YA DA KIZIMDANDIR' DEDİ"

Ferdi Aydın ayrıca Güllü'nün ölümünden yaklaşık bir hafta önce kendisine yaptığı bir konuşmayı da paylaştı. Aydın, "Güllü abla bana, 'Başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdandır' dedi. Acaba kadını korkutmuşlar mıydı, keşke sorsaydım" ifadelerini kullandı.