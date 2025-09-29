Şanlıurfa, Başkan Gülpınar İle Mondiacult 2025'te Yine Dünya Sahnesinde

Kadim şehir Şanlıurfa'yı uluslararası arenada başarıyla temsil eden Başkan Gülpınar, şehrin zengin kültürel mirasını ve benzersiz gücünü dünya sahnesine taşıyarak Şanlıurfa'ya büyük bir prestij kazandırdı.

Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan Şanlıurfa'yı yurtdışında gururla temsil eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, daha önce Avrupa'da gerçekleştirdiği başarılı temasların ardından, İspanya'nın Barselona şehrinde önemli görüşmeler yapıyor.

Başkan Kasım Gülpınar, UNESCO tarafından düzenlenen ve dünya çapında büyük önem taşıyan Mondiacult 2025 Zirvesi'ne katıldı. İlk olarak UCLG Kültür Zirvesi'ne, ardından Mondiacult 2025'e katılan Başkan Gülpınar'a, Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal da eşlik ediyor.

29–30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen MONDIACULT 2025 Dünya Kültür Politikaları Konferansı, kültür alanında küresel politikaların ve stratejilerin yeniden ele alındığı en önemli uluslararası platformlardan biri oldu.

Dünya genelinden kültür bakanları, bakan yardımcıları, uluslararası kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı bu zirvede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da Türkiye'den ve UCLG-MEWA Bölgesi'nden akredite edilen tek belediye başkanı olarak yer aldı. Zirveye, UNESCO'nun 194 üye ülkesinden temsilciler katılım sağladı.

Türkiye'den; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve çok sayıda üst düzey temsilci de konferansta hazır bulundu.

MONDIACULT 2025, yalnızca devletlerin değil, yerel yönetimlerin de küresel kültür politikalarının şekillenmesinde oynadığı kritik rolü vurgulaması bakımından büyük önem taşıdı.Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kültür Elçisi de olan Başkan Gülpınar'ın bu önemli programa katılımı, Şanlıurfa'nın kültürel diplomaside yükselen bir merkez olduğunun güçlü bir göstergesi oldu.