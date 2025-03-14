SHOW TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun final yapacağı iddiaları, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Dizinin akıbetiyle ilgili çıkan haberler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler final kararının neden alındığını araştırmaya başladı. Öte yandan, Sandık Kokusu'nun 49. bölümü ve final bölümü fragmanı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sandık Kokusu final mi yapıyor, neden? İşte, Sandık Kokusu'nun final kararıyla ilgili tüm detaylar ve son gelişmeler…

SANDIK KOKUSU FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, final yapacağı iddialarıyla gündeme geldi. Yapım ekibinden gelen açıklamalara göre, dizi 50. bölümüyle ekranlara veda edecek. Final bölümünün 19 Mart 2025 tarihinde yayınlanacağı duyurulurken, dizinin sona erme nedeni olarak hikâyenin planlanan sürecinin tamamlanması gösterildi.

Sandık Kokusu final mi yapıyor

Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu, güçlü hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizinin final bölümüyle ilgili detaylar ve Sandık Kokusu'nun nasıl biteceği ise merakla bekleniyor.

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sandık Kokusu'nun 49. bölümünde Filiz, Hasan'la konuşarak duygularını paylaşır. Irmak'ın gidişi onu hem üzmekte hem de endişelendirmektedir. Karsu ise uyandığında Bora'nın evde olmadığını fark edince huzursuz olur. Bora'nın iş yoğunluğu ve sürekli Veronika ile vakit geçirmesi, Karsu'nun içini kemiren şüpheleri artırır. Öte yandan, Gülnaz ve İhsan için kına gecesi yapma kararı alınır ve herkes hazırlıklara başlar. Ancak İhsan'ın sakladığı bir gerçek vardır: Aşırı derecede ona bağlı olan kız kardeşi Zeliha…

Sandık Kokusu neden final yapıyor

Diğer yandan, Hakan ve Ayça'nın hem iş hem aşk hayatı uyum içinde ilerlemektedir. Filiz ise Ekrem ve Nazan arasındaki ilişkinin gidişatını kendi planlarına göre yönlendirmeye çalışmaktadır. Ekrem, Nazan'ın karşısına bir kez daha çıkar ve aralarındaki iletişim güçlenmeye başlar.