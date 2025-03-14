Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor

Dünya Putin'in yanıtını beklerken Zelenski ortalığı fena karıştırdı
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Bahis baronu Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp

Sandık Kokusu final mi yapıyor, neden?

Sandık Kokusu final mi yapıyor, neden?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sandık Kokusu izleyicileri, dizinin akıbetini merakla araştırmaya devam ediyor. Sevilen dizinin final yapıp yapmayacağı ve ekran macerasının sona erip ermeyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Sandık Kokusu final mi yapıyor, neden bitiyor? Sandık Kokusu'nun 49. bölümünde neler oldu? İşte, Sandık Kokusu'nun final kararıyla ilgili detaylar ve son bölüm fragman linki…

SHOW TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun final yapacağı iddiaları, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Dizinin akıbetiyle ilgili çıkan haberler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler final kararının neden alındığını araştırmaya başladı. Öte yandan, Sandık Kokusu'nun 49. bölümü ve final bölümü fragmanı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sandık Kokusu final mi yapıyor, neden? İşte, Sandık Kokusu'nun final kararıyla ilgili tüm detaylar ve son gelişmeler…

SANDIK KOKUSU FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, final yapacağı iddialarıyla gündeme geldi. Yapım ekibinden gelen açıklamalara göre, dizi 50. bölümüyle ekranlara veda edecek. Final bölümünün 19 Mart 2025 tarihinde yayınlanacağı duyurulurken, dizinin sona erme nedeni olarak hikâyenin planlanan sürecinin tamamlanması gösterildi.

Sandık Kokusu final mi yapıyor, neden?Sandık Kokusu final mi yapıyor

Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu, güçlü hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizinin final bölümüyle ilgili detaylar ve Sandık Kokusu'nun nasıl biteceği ise merakla bekleniyor.

İlgili Haberler
SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Sandık Kokusu final fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Sandık Kokusu final fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sandık Kokusu'nun 49. bölümünde Filiz, Hasan'la konuşarak duygularını paylaşır. Irmak'ın gidişi onu hem üzmekte hem de endişelendirmektedir. Karsu ise uyandığında Bora'nın evde olmadığını fark edince huzursuz olur. Bora'nın iş yoğunluğu ve sürekli Veronika ile vakit geçirmesi, Karsu'nun içini kemiren şüpheleri artırır. Öte yandan, Gülnaz ve İhsan için kına gecesi yapma kararı alınır ve herkes hazırlıklara başlar. Ancak İhsan'ın sakladığı bir gerçek vardır: Aşırı derecede ona bağlı olan kız kardeşi Zeliha…

Sandık Kokusu final mi yapıyor, neden?Sandık Kokusu neden final yapıyor

Diğer yandan, Hakan ve Ayça'nın hem iş hem aşk hayatı uyum içinde ilerlemektedir. Filiz ise Ekrem ve Nazan arasındaki ilişkinin gidişatını kendi planlarına göre yönlendirmeye çalışmaktadır. Ekrem, Nazan'ın karşısına bir kez daha çıkar ve aralarındaki iletişim güçlenmeye başlar.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
img

Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde
img

Maçın bile önüne geçti! İşte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Koyuna eziyet kamerada! Savcılık harekete geçti

Bunu yapan insan olamaz! Görüntü savcılığı harekete geçirdi
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.