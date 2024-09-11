Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı?

Sandık Kokusu dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı ve yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. SHOW TV'nin başarılı ve sevilen dizisi Sandık Kokusu bu akşam yayınlanacak mı? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde...

SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Sandık Kokusu'nun 26. Bölümünde; Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha'nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha'nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu'ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu'nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu'nun evlilik meselesini duyan Kıvanç'ın aklına bir fikir gelir.Filiz, Karsu'nun başına gelenleri Hasan'a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu'ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan'ın ayarladığı iş görüşmesine gider. Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu'yu yolundan döndüren kim olacaktır?

SANDIK KOKUSU BU AKŞAM VAR MI?

Dizinin yeni sezon ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı fakat yeni bölümünün 18 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.

SANDIK KOKUSU OYUNCU KADROSU