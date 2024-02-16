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SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu?

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SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu? Popüler dizi Sandık Kokusu'nun hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Ayrıca son bölümde yaşananlar da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizinin yayın günü ve saati ile birlikte son bölümde neler olduğuna dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Sandık Kokusu Çarşamba akşamı 20.00'de Show TV'de yayınlanmaktadır. Sandık Kokusu yeni bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz. SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

SANDIK KOKUSU HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sandık Kokusu Çarşamba akşamları 20.00'de Show TV'de yayınlanmaktadır. Sandık Kokusu yeni bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sandık Kokusu'nun 10. bölümünde; Atilla Ozan'ın ölmesine neden olduğu için deliye dönmüş bir haldedir ve ne yapacağını bilemez. Diğer yandan Ozan'ın bir anda ortadan kaybolmasını fark eden Karsu, Ozan'ı arayışa geçer. Irmak, Atilla'nın Karsu ile yakın olduğunu görünce ondan yardım ister. Atilla karışmak istemese de verdiği bir tavsiye acaba Irmak'a neler yaptıracaktır? Reha Cennet Sitesi'nde bir ev tutar, Hande'yi de yanına alarak Karsu, Filiz ve Türkan'ı çıldırtmayı başarır. Bu ev işiyle birlikte Lale de siteye çokça gelip gitmeye başlar ve bu durum Atilla'nın kimliğinin açığa çıkmasında bir tehdit oluşturur. Sevgililer günü kutlamalarına hazırlanan Cennet Sitesi sakinlerini ise bir sürpriz beklemektedir.

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu?Sandık Kokusu 10. Bölüm

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu?Sandık Kokusu 10. Bölüm

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu?Sandık Kokusu 10. Bölüm

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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